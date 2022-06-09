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الاحتلال يهدم 4 شقق سكنية في بيت لحم

09 يونيو 2022 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عمارة سكنية مكونة من أربع شقق سكنية، قيد التشطيب، في مدينة بيت جالا قضاء بيت لحم، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، علمًا أنّ العمارة تعود ملكيتها لعائلة زرينة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات منطقة بير عونة في بيت جالا، وهدمت العمارة السكنية المكونة من طابق واحد وتشمل أربع شقق، بمساحة إجمالية 400 متر مربع، بحجة عدم الترخيص، علمًا أنّ الهدم يأتي للمرة الثانية بعد هدم منزلهم المُكوّن من ستة طوابق، في نفس المنطقة.

يُشار إلى أنّ الاحتلال هدم أكثر من مرة منازل تعود لعائلة زرينة في منطقة بير عونة، إضافة إلى منازل أخرى، عدا عن إخطارات الهدم ووقف البناء.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 300 مبنًى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري، بحسب إحصاءات وثّقتها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، التي حذّرت في تقرير لها من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بالقدس والضفة وخاصة في مناطق (ج).

المصدر / فلسطين أون لاين
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