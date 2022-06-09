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مطلوب موظف إداري فعاليات وأنشطة للعمل في نادي تشامبيونز

09 يونيو 2022 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة إداري فعاليات وأنشطة ، وذلك وفقا لما يلي : 

-  المسمى الوظيفي: إداري فعاليات وأنشطة

- موقع العمل: نادي تشامبيونز العائلي

- طبيعة العمل: دوام كامل

- ملخص الوظيفة : تنفيذ الخطط والتعليمات، وتنظيم وإدارة الشؤون الخاصة بقسم الأنشطة والفعاليات، ومساعدة مدير القسم في الشؤون الإدارية اليومية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

•  إعداد المراسلات والتقارير والخطط الخاصة بالقسم

•  تنظيم الاجتماعات والجوانب الإدارية لنشاطات القسم.

•  تنظيم ملفات القسم إِلِكْتِرُونِيًّا وَوَرَقِيًّا.

•  إدارة الأمور اللوجستية لقسم الفعاليات والأنشطة.

•  المساعدة في تنفيذ الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية.

الخبرات والمؤهلات

•  شهادة في مجال العلوم الإنسانيّة أو الإداريّة، أو أي تخصص آخر ذي صلة.

•  خبرة لا تقل عن (سنتين) في مجال الإدارة والأنشطة.

•  مهارات تواصل عالية.

•  إتقان استخدام برامج الحاسوب المكتبيّة وتطبيقات الإنترنت.

•  القدرة على تحمل ضغط العمل وتنظيم أولويات العمل.

•  أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة

•  أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما

طريقة التسجيل 

- للراغبين في التسجيل من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/N6GcM3foVF633RJs5

- نتمنى التوفيق للجميع

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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