مطلوب موظف إداري فعاليات وأنشطة للعمل في نادي تشامبيونز

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة إداري فعاليات وأنشطة ، وذلك وفقا لما يلي :

- المسمى الوظيفي: إداري فعاليات وأنشطة

- موقع العمل: نادي تشامبيونز العائلي

- طبيعة العمل: دوام كامل

- ملخص الوظيفة : تنفيذ الخطط والتعليمات، وتنظيم وإدارة الشؤون الخاصة بقسم الأنشطة والفعاليات، ومساعدة مدير القسم في الشؤون الإدارية اليومية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

• إعداد المراسلات والتقارير والخطط الخاصة بالقسم

• تنظيم الاجتماعات والجوانب الإدارية لنشاطات القسم.

• تنظيم ملفات القسم إِلِكْتِرُونِيًّا وَوَرَقِيًّا.

• إدارة الأمور اللوجستية لقسم الفعاليات والأنشطة.

• المساعدة في تنفيذ الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية.

الخبرات والمؤهلات

• شهادة في مجال العلوم الإنسانيّة أو الإداريّة، أو أي تخصص آخر ذي صلة.

• خبرة لا تقل عن (سنتين) في مجال الإدارة والأنشطة.

• مهارات تواصل عالية.

• إتقان استخدام برامج الحاسوب المكتبيّة وتطبيقات الإنترنت.

• القدرة على تحمل ضغط العمل وتنظيم أولويات العمل.

• أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة

• أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما

طريقة التسجيل

- للراغبين في التسجيل من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/N6GcM3foVF633RJs5

- نتمنى التوفيق للجميع