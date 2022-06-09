مطلوب موظف إداري فعاليات وأنشطة للعمل في نادي تشامبيونز

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة إداري فعاليات وأنشطة ، وذلك وفقا لما يلي :
- المسمى الوظيفي: إداري فعاليات وأنشطة
- موقع العمل: نادي تشامبيونز العائلي
- طبيعة العمل: دوام كامل
- ملخص الوظيفة : تنفيذ الخطط والتعليمات، وتنظيم وإدارة الشؤون الخاصة بقسم الأنشطة والفعاليات، ومساعدة مدير القسم في الشؤون الإدارية اليومية.
المهام والمسؤوليات الرئيسية
• إعداد المراسلات والتقارير والخطط الخاصة بالقسم
• تنظيم الاجتماعات والجوانب الإدارية لنشاطات القسم.
• تنظيم ملفات القسم إِلِكْتِرُونِيًّا وَوَرَقِيًّا.
• إدارة الأمور اللوجستية لقسم الفعاليات والأنشطة.
• المساعدة في تنفيذ الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية.
الخبرات والمؤهلات
• شهادة في مجال العلوم الإنسانيّة أو الإداريّة، أو أي تخصص آخر ذي صلة.
• خبرة لا تقل عن (سنتين) في مجال الإدارة والأنشطة.
• مهارات تواصل عالية.
• إتقان استخدام برامج الحاسوب المكتبيّة وتطبيقات الإنترنت.
• القدرة على تحمل ضغط العمل وتنظيم أولويات العمل.
• أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة
• أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما
طريقة التسجيل
- للراغبين في التسجيل من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/N6GcM3foVF633RJs5
- نتمنى التوفيق للجميع