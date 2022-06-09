بحر يشيد بمناقب القائد الوطني الراحل رمضان شلح

زار وفد برلماني يرأسه د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، وضم كلا من النائب المستشار محمد فرج الغول والنائب د. مشير المصري، منزل عائلة القائد الوطني الراحل رمضان شلح، في الذكرى الثانية لوفاته، وكان في استقبالهم شقيقه د. محمد شلح وعدد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي.

وأشاد بحر بمناقب القائد الوطني أبوعبدالله، وصدق انتمائه لفلسطين.

واستذكر اسهامات الراحل شلح في القضية الفلسطينية الذي أمضى حياته مجاهداً في سبيل الله ومدافعاً عن القدس والأقصى.

وقال بحر إن "فلسطين خسرت واحداً من رجالاتها الكبار الذين كان لهم بصمة في تاريخها النضالي المقاوم ثابتين على المبادئ مدافعين عن الحقوق والثوابت"، موجهاً التحية لعائلة شلح الأصيلة التي أنجبت أمثال الدكتور أبوعبدالله والعديد من المجاهدين الأبطال على طريق تحرير فلسطين.

بدورها، رحبت عائلة شلح وقيادة الجهاد الإسلامي بالوفد البرلماني الزائر، مقدرين هذه الزيارة التي تعبر عن وفاء رئاسة المجلس التشريعي لروح القائد رمضان شلح.

وجددوا العهد على الاستمرار في مسيرة الراحل شلح على درب الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين