الاحتلال يعلن رصد ملايين الشواقل لتعزيز قبضته على القدس

أعلنت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، رصدها ميزانية تُقدّر بمئات ملايين الشواقل لتعزيز السيطرة على مدينة القدس المحتلة.

وأكدت اللجنة المالية التابعة للبلدية الإسرائيلية، رصد ميزانية تقدر بنحو 514 مليون شيقل لتعزيز قبضتها على قطاع التعليم شرق القدس المحتلة، وتشمل 18 مشروعًا لبناء فصول دراسية ورياض أطفال في قرى وأحياء المدينة ومبانٍ عامة، وتعزيز البنية التحتية.

وستشمل تلك الخطة أيضًا، المصادقة على ربط للمستوطنات شرق القدس المحتلة، مع الجزء الغربي من المدينة، عبر خط القطار الخفيف، وأعمال حفر للمرحلة "أ" وإقامة الجدران الاستنادية.

ووفق القرار تمت المصادقة على ميزانيات إجمالية بقيمة 310 ملايين شيقل لبناء غرف صفية (رياض أطفال ومدارس)، منها 4 رياض أطفال في أحياء الشيخ جراح، و6 رياض أطفال في قرية أم طوبا، وجناح في مدرسة القرية، و18 فصلًا ابتدائيًّا.

وتضمّن القرار المصادقة على ميزانيات بقيمة 275 مليون شيكل للبنية التحتية للسكك الحديدية الخفيفة، لتعجيل وتعزيز العمل على الخط الأزرق وترتيب الخط الأخضر، إلى جانب رصد 33 مليون شيقل لتطوير الطرق المؤدية إلى طريق 16.

وقرّرت بلدية الاحتلال العمل في مناطق (ج) في الضفة الغربية لتوسيع شارع شمال شرق القدس حتى حدود قرية جبع.

وقالت في قرارها تمت المصادقة على ميزانية قدرها 10 ملايين شيقل للتخطيط المبكر والنهائي لقطع طريق 437 من المدخل الشمالي لقرية حزما حتى مدخل مستوطنة (شاعر بنيامين) قرب جبع، وتتضمن الخطة طريقًا مكونًا من مسارين بتنسيق 3 حارات في كل اتجاه، والتي تتضمن طريقًا للمواصلات العامة.

وذكرت أنها ستقيم نوادٍ في كافة المستوطنات من شرق القدس، مشيرة إلى رصد 4.2 مليون شيقل للمباني العامة، منها ناديَين في مستوطنة "بسغات زئيف" على أراضي بيت حنينا شمال المدينة، وثلاث صالات رياضية -بوادي الجوز وجبل المكبر ووادي القدوم ومكتب الرعاية في بيت حنينا.

وأشارت إلى أنه وبالتعاون مع "وزارة المواصلات" تمت المصادقة على ميزانية قدرها 2 مليون شيقل لتنظيم وتركيب إشارة مرور في الطور والصوانة وفي وادي الجوز وفي الشيخ جراح وتوسيع الشوارع فيها بشكل كبير.

المصدر / فلسطين أون لاين