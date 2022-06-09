فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعلن رصد ملايين الشواقل لتعزيز قبضته على القدس

مطلوب موظف إداري فعاليات وأنشطة للعمل في نادي تشامبيونز

بحر يشيد بمناقب القائد الوطني الراحل رمضان شلح

خريشة: جهات دولية تحاول نقل حكم السلطة لشخصية تتلاءم مع مشاريعها

"الثلاجة".. "بقعة ضوء" في عتمة التهميش لقرى جنوب الخليل

الاحتلال يشنُّ حملة دهم واعتقالات بالقدس والضفة

أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة اليوم الخميس

إطلاق فعاليات معرض المنتجات الزراعية الآمنة في غزة

لماذا قتل الاحتلال غفران وراسنة؟

الأمن والشبيبة فتنة للجامعات

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

الاحتلال يشنُّ حملة دهم واعتقالات بالقدس والضفة

09 يونيو 2022 . الساعة 08:06 بتوقيت القدس
...
حملات دهم واعتقال شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال في الضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات الاعتقال والمداهمات الليلية التي تنفذها في مختلف محافظات الضفة والقدس.

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإنّ قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 13 مواطنًا بعد حملة واسعة، اقتحمت خلالها عشرات المنازل وأرهبت سكانها وأخضعت بعضهم للتحقيق الميداني ووجهت رسائل تهديد لبعضهم، وعاثت فيها خرابًا بعد تفتيشها الدقيق.

و شهدت مدينة القدس حملة اعتداءات بعد إصابة أحد أفراد شرطة الاحتلال رشقًا بالحجارة عند منتصف الليل، قرب بلدة العيساوية.

واعتُقل 6 شبان من العاصمة الفلسطينية، هم: يوسف عليان، منير عليان، إبراهيم درباس، منصور محمود، أحمد هيثم محمود، صالح أبو الحمص، وجميعهم من العيساوية التي تعرض سكانها لحصار بإغلاق مداخلها والاعتداء على بعضهم ما أدى لوقوع إصابة على الأقل في صفوف الشبان الذين تم الاعتداء عليهم، إلى جانب إصابات بالاختناق بفعل إطلاق قنابل الغاز.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أمين بسام جرابعة من بيتين، وجاد أحمد ملش من المزرعة الشرقية.

فيما اعتُقل من طمون قرب طوباس، جهاد حمزة بني عودة، ومصطفى جلال بشارات.

بينما اعتُقل أمير باسل الهندي من تل غرب نابلس، والمحرر مصعب الحصري، وعلي القيسي وكلاهما من طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#القدس #الاحتلال #الضفة #اعتقالات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة