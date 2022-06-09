الاحتلال يشنُّ حملة دهم واعتقالات بالقدس والضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات الاعتقال والمداهمات الليلية التي تنفذها في مختلف محافظات الضفة والقدس.

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإنّ قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 13 مواطنًا بعد حملة واسعة، اقتحمت خلالها عشرات المنازل وأرهبت سكانها وأخضعت بعضهم للتحقيق الميداني ووجهت رسائل تهديد لبعضهم، وعاثت فيها خرابًا بعد تفتيشها الدقيق.

و شهدت مدينة القدس حملة اعتداءات بعد إصابة أحد أفراد شرطة الاحتلال رشقًا بالحجارة عند منتصف الليل، قرب بلدة العيساوية.

واعتُقل 6 شبان من العاصمة الفلسطينية، هم: يوسف عليان، منير عليان، إبراهيم درباس، منصور محمود، أحمد هيثم محمود، صالح أبو الحمص، وجميعهم من العيساوية التي تعرض سكانها لحصار بإغلاق مداخلها والاعتداء على بعضهم ما أدى لوقوع إصابة على الأقل في صفوف الشبان الذين تم الاعتداء عليهم، إلى جانب إصابات بالاختناق بفعل إطلاق قنابل الغاز.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أمين بسام جرابعة من بيتين، وجاد أحمد ملش من المزرعة الشرقية.

فيما اعتُقل من طمون قرب طوباس، جهاد حمزة بني عودة، ومصطفى جلال بشارات.

بينما اعتُقل أمير باسل الهندي من تل غرب نابلس، والمحرر مصعب الحصري، وعلي القيسي وكلاهما من طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين