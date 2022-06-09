مسؤول لبناني: موقف بيروت قوي في مفاوضات ترسيم الحدود

أكّد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أنّ "موقف لبنان قوي" في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

وقال بو صعب في حديث لقناة الميادين : "موقف لبنان قوي، ونفاوض من موقع قوي وموحد"، موضحاً: "هناك ملاحظات على طرح المفاوض الأميركي هوكشتاين ولبنان متمسك بها ولا تنازل عن أيّ حقّ لبناني".

واعتبر بو صعب أنّه "من الطبيعي أن يعمل الإسرائيلي بطريقة دبلوماسية لأن لبنان في موقع قوة"، مضيفاً: "نأمل أن نصل إلى مكان ما لبدء التنقيب وإنتاج الغاز والنفط، ولكن بدون تنازل عن أيّ حقّ من حقوقنا".

وأعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية منذ يومين أنّه "تقرر عقب مباحثات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، دعوة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى الحضور إلى بيروت لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي بأسرع وقت"، بينما كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في وقت لاحق أنّ الوسيط الأميركي سيصل إلى العاصمة بيروت الأحد أو الإثنين المقبلين.

وجاء كلام بو صعب بعدما نقلت وسائل إعلام عبرية، أمس الأربعاء، عن بيان مشترك لوزير الخارجية يائير لبيد، ووزير جيش الاحتلال بني غانتس، ووزيرة الطاقة كارين الهرار، قولهم إنّ "منصّة كاريش إسرائيلية، وموجودة على بعد كيلومترات جنوبي المنطقة التي تدور حولها مفاوضات مع لبنان، بوساطة الولايات المتحدة الأميركية"، داعين إلى "الإسراع في المفاوضات حول مسألة الحدود البحرية".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه "على خلفية تهديدات حزب الله، وزراء الأمن والخارجية والطاقة الإسرائيليون يوضحون: منصة كاريش توجد داخل المنطقة الإسرائيلية".

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقتٍ سابق، أنّ قوات الاحتلال تتحسب لقيام حزب الله باستهداف منصة جديدة لاستخراج الغاز من حقل كاريش، نصبتها الأحد الماضي شركة التنقيب البريطانية اليونانية "إنرجين" في الحقل، على مسافة 80 كيلومتراً شمال غرب حيفا.

وأكّد حزب الله استعداده لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة"، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن "تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك (إسرائيل) حدودَ لبنان البحرية"، مكلّفاً مسؤولاً حزبياً كبيراً فيه لمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية مع (إسرائيل)، على خلفية ذلك.

المصدر / وكالات