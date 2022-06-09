بعد احتجاج المسلمين.. إلغاء عرض فيلم يسيء للنبي في بريطانيا

ألغت شركة بريطانية لعرض وتوزيع الأفلام، الأربعاء، جميع العروض المقررة لفيلم مثير للجدل، بعد احتجاجات من الجالية المسلمة في المملكة المتحدة، رفضا لتجسيد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والصحابة والخلفاء رضي الله عنهم.

وألغت دار "سيني وورلد" جميع عروض فيلم "سيدة الجنة" في أعقاب تصاعد الاحتجاجات ضده في عدد من المدن البريطانية.

وقال متحدث باسم "سيني وورلد" في بيان: "نظرًا للأحداث الأخيرة المتعلقة بعروض فيلم سيدة الجنة (في إشارة للاحتجاجات)، اتخذنا قرارًا بإلغاء العروض القادمة للفيلم في جميع أنحاء البلاد لضمان سلامة موظفينا وعملائنا".

وكان آلاف المسلمين البريطانيين تظاهروا سلميا، الأسبوع الماضي، خارج دور عرض "سيني وورلد" مطالبين بإلغاء الفيلم.

ووقع أكثر من 120 ألف شخص على عريضة تطالب بسحب الفيلم من جميع دور السينما في جميع أنحاء البلاد.

غير أن دار "سيني وورلد" هي المؤسسة السينمائية الوحيدة في المملكة المتحدة التي أوقفت عروض الفيلم، حيث ستواصل دار سينما "فيو" عرض الفيلم في العاصمة لندن والمنطقة الجنوبية الشرقية.

وقالت مجموعة "فيو" في بيان إن قراراها ناتج عن إيمانها بضرورة عرض الأفلام التي تهم المجتمعات المتنوعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة"، لافتة إلى حصول فيلم "سيدة الجنة" على اعتماد المجلس البريطاني المستقل لتصنيف الأفلام.

وأثار فيلم "سيدة الجنة" غضبًا بين المسلمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لتصويره النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محظور في الإسلام، إضافة إلى تجسيد الصحابة والخلفاء.

المصدر / وكالات