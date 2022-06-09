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نظام تشغيل آيفون المنتظر.. 9 خواص جديدة لتجربة "فريدة"

09 يونيو 2022 . الساعة 02:22 بتوقيت القدس
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كشفت شركة أبل عن "آي أو إس 16"، أحدث إصدار من نظام التشغيل لهاتف آيفون الخاص بها، والمقرر إصداره للعامة في سبتمبر المقبل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبل كريغ فيديريغي، إن "آي أو إس 16" يقدم "ميزات ذكاء ومشاركة واتصالات جديدة" تهدف إلى تحسين تجربة آيفون.

أما المستخدمين، فيترقبون بفارغ الصبر نظام التشغيل الجديد، الذي من المقرر أن يحدث نقلة نوعية في طريقة استخدام الهاتف.

هنا أبرز الخاصيات الجديدة في نظام التشغيل القادم، الذي سيحسن تجربة استخدام الآيفون كثيرا، وفقا للموقع الرسمي لأبل.

شاشة القفل

شاشة قفل محدثة يمكن تخصيصها وترقيتها بشكل كبير باستخدام عناصر واجهة المستخدم.

الإشعارات

عرض تقديمي جديد للإشعارات، والذي تنزل إشعاراتها الآن من الأسفل إلى الأعلى.

الأنشطة المباشرة

طريقة جديدة لمتابعة الأحداث الرياضية، ورحلات أوبر التي تخص المستخدم، والتمارين الرياضية، وما إلى ذلك، من شاشة القفل.

خاصية "التركيز"

يمكن الآن ربط اختيارك لشاشة القفل والأدوات وإعدادات الأخبار، بأوضاع التركيز. وتتغير خاصية الهاتف في حال تفعيل وضع التركيز، مما يعني تقليل الإشعارات ومنع المكالمات، حسب الرغبة.

إذا كنت في وضع التركيز في العمل، فقد تختار فقط مشاهدة المواقع التي تتعلق بالعمل، أو تصفية الرسائل والبريد غير ذي الصلة وما إلى ذلك.

الرسائل النصية

سيمكنك تعديل الرسائل النصية وإلغاء إرسالها، بعد إرسالها، ووضع علامة على أي سلسلة رسائل على أنها غير مقروءة.

مكتبة الصور

توفر مكتبة الصور المشتركة على آي كلاود للعائلات، طريقة جديدة لمشاركة الصور بسلاسة مع مكتبة منفصلة على آي كلاود، يمكن أن يتشارك بها ما يصل إلى ستة مستخدمين.

البريد الإلكتروني

الآن يمكن للمستخدمين جدولة رسائل البريد الإلكتروني في وقت مبكر، وحتى يتم إعطاؤهم فترة لإلغاء تسليم الرسالة قبل أن تصل إلى البريد الوارد للمستلم.

نص في الفيديو

خاصية "لايف تيكست" التي تميز الكلمات والعبارات في الصور، ستمتد للفيديو الآن، وسيقرأ الجهاز العبارات بكل اللغات، في الفيديوهات على الجهاز، ومن الممكن ترجمتها.

كار بلاي

خاصية كار بلاي التي تعكس الهاتف على شاشة السيارة، ستأتي بجيل جديد محدث، تتيح استخدام عدة خاصيات للهاتف على شاشة السيارة.

المصدر / وكالات
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#آيفون #أبل

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