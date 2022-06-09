فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد احتجاج المسلمين.. إلغاء عرض فيلم يسيء للنبي في بريطانيا

نظام تشغيل آيفون المنتظر.. 9 خواص جديدة لتجربة "فريدة"

عراقي يرسل طائرته المسيرة فوق جزيرة غير مأهولة بنيوزيلندا.. وهذا ما وجده

إصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال في العيساوية بالقدس

غوتيريش يحذر من تأثير الحرب "الروسية-الأوكرانية" على الأمن الغذائي العالمي

"كتلة النجاح" تعلن عن خطوات تصعيدية ونشطاء يدعون لمناصرتها

الكسواني: الفلسطينيون لن يسمحوا باقتطاع أي جزء من الأقصى المبارك

البرغوثي: سلوك أمن السلطة في جامعة النجاح مُدان ومُستنكر

منحتان بـ37 مليون دولار من البنك الدولي لدعم إصلاحات مالية في فلسطين

بطل العالم الرباع الفلسطيني محمد حمادة يبدأ استعداداته لمنافسات آسيا

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

عراقي يرسل طائرته المسيرة فوق جزيرة غير مأهولة بنيوزيلندا.. وهذا ما وجده

09 يونيو 2022 . الساعة 02:04 بتوقيت القدس
...

أرسل المصور العراقي مرتضى باسم طائرته المسيّرة انطلاقا من أحد السواحل في نيوزيلندا فوق خليج العاصمة ولنغتون، إلى أحد أكثر الجزر غموضا بالبلاد، المعروفة باسم "سومز".

وتبعد الجزيرة المهجورة عن مكان إقلاع الطائرة المسيرة مسافة حوالي 4 كيلومترات، ما استغرق حوالي 10 دقائق لوصول الطائرة إلى الجزيرة.

وتبلغ مساحة الجزيرة ما يعادل 250 ألف مترا مربعا، وترتفع حوالي 100 متر فوق سطح البحر، وهي أكبر 3 جزر في النصف الشمالي من ميناء ولنغتون، وتكثر فيها الطيور النادرة وبعض المواشي. وتُنظم العديد من الرحلات السياحية إلى هذه الجزيرة.

وأوضح باسم أن الجزيرة تحتضن قاعدة عسكرية لإطلاق صواريخ بُنيت خلال الحرب العالمية الثانية، لحماية العاصمة النيوزيلندية من أي هجوم بحري من القوات اليابانية، لافتا إلى أنها استُخدمت كمنفى لبعض السجناء الخطيرين أيضا.

ووفقا لما ذكره موقع قسم المحميات التابع للحكومة النيوزيلندية، فإن موقع الجزيرة كان مثاليا لأول منارة ميناء داخلي بنيوزيلندا، ومعسكر اعتقال، وموقع دفاع عسكري، وغيرها.

وأعاد باسم هذه التجربة مجددا باستخدام نوعا آخرا من الطائرات المسيرة، حيث اكتشف وجود بركة مياه فوق الجزيرة المهجورة.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#العراق #نيوزيلندا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة