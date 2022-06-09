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إصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال في العيساوية بالقدس

09 يونيو 2022 . الساعة 00:48 بتوقيت القدس
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أعلنت شرطة الاحتلال، إصابة أحد عناصرها بجروح إثر رشق شبان مركبة للشرطة قرب بلدة العيساوية بالقدس المحتلة منتصف الليل.
وأفادت مصادر عبرية، أن عنصران من شرطة الاحتلال، دخلا العيساوية بمركبتهما عن طريق الخطأ، فرشقهم الشبان بالحجارة قبل أن يهربا نحو التلة الفرنسية.
وفور الحادثة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال العيساوية وأغلقت مداخل البلدة ومخارجها، فيما حلقت طائرات استطلاع بكثافة في إطار البحث عن الشبان المشاركين في رشق المركبة.
وأشارت مصادر مقدسية، أن جنود الاحتلال شرعوا في عمليات دهم لمنازل بالعيساوية، وتفتيش للسيارات المارة في شوارع البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #شرطة الاحتلال #العيساوية

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