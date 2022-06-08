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بطل العالم الرباع الفلسطيني محمد حمادة يبدأ استعداداته لمنافسات آسيا

08 يونيو 2022 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
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غادر بطل العالم لرفع الأثقال الرباع محمد حمادة غزة، إلى الضفة الغربية في طريقة إلى العاصمة الأردنية عمان؛ لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع استعداداً لمنافسات آسيا لرفع الأثقال.

وسيتوجه البطل حمادة بعد المعسكر التدريبي بالأردن إلى جمهورية أوزباكستان لاستكمال المعسكر؛ تحضيراً لخوض منافسات آسيا لرفع الأثقال في الجمهورية ذاتها.

يذكر أن البطل حمادة حقق ميداليتين (ذهبية وبرونزية) لفلسطين خلال مشاركته في بطولة العالم لرفع الأثقال لوزن 102 كغم، التي أقيمت في اليونان الشهر الماضي؛ حيث فاز بالذهبية الأولى لفلسطين برفعه وزن "168 كجم" في الخطف، قبل أن يحصد البرونزية في المجموع العام برفعه 361 كجم "خطف ونتر".

ويعتبر حمادة من أبرز أبطال رفع الأثقال في فلسطين، وسبق له أن شارك في كثير من البطولات القارية والدولية وكان آخرها أولمبياد "طوكيو 2020".

المصدر / فلسطين أون لاين
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