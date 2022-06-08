"حماس" في لبنان تهنئ قيادة الجبهة الشعبية بانتهاء مؤتمرها العام

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة ، اليوم الاربعاء، مقر قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت.

والتقى وفد حماس عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في لبنان مروان عبد العال، بحضور أبو جابر لوباني مسؤول العلاقات السياسية للجبهة في لبنان.

وضم وفد حركة حماس أعضاء دائرة العلاقات الوطنية في الخارج، أيمن شناعة، وإبراهيم المدهون، وزياد حسن ود.هاني الدالي.

وقدم بركة التهاني لقيادة الجبهة بانتهاء مؤتمرها العام وانتخاب الرفيق المناضل الأسير أحمد سعدات أمينًا عاما للجبهة والرفيق المناضل جميل مزهر نائبا للأمين العام، وكذلك انتخاب مكتب سياسي جديد للجبهة.

وأشاد وفد حركة حماس بتمسك الجبهة بالعملية الديمقراطية الداخلية وتجديدها انتخاب الاسير البطل أحمد سعدات أمينًا عاما للجبهة، وذلك من باب الوفاء له ودعما لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.

وأكد وفد الحركة على مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون مع قيادة الجبهة الشعبية لتحقيق مصالح شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج.

وبحث الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية، والعدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، مستعرضين أوضاع شعبنا الفلسطيني في لبنان، مؤكدين على التالي:

أولا: إدانة العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا الفلسطيني بشكل عام وعلى أهلنا في القدس المحتلة بشكل خاص، وعلى مقدساتنا الاسلامية والمسيحية فيها، ومحاولات العدو فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

ثانيا: توجيه التحية لابطال المقاومة المتصاعدة في فلسطين المحتلة، ودعوة جميع الفصائل الفلسطينية لتوحيد صفوفها والانخراط في مشروع المقاومة باعتباره الطريق الوحيد للتحرير والعودة واستعادة الحقوق والمقدسات.

ثالثا: نوجه التحية لأسرانا البواسل في سجون العدو الصهيوني، ونشد على أياديهم في نضالهم المستمر ضد الاجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال الصهيوني الظالم، ونؤكد لهم أن قضية حريتهم على سلم أولويات المقاومة، فلن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم ويعودوا إلى ذويهم مكرمين.

رابعا : ندين خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونعتبر ذلك طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني الصامد، وخيانة لقضية الأمة المركزية، ونحيي أبناء أمتنا العربية والإسلامية الرافضين للتطبيع والاستسلام، وندعوهم للضغط على الحكومات المطبعة حتى تقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب.

خامسا: نطالب مجلس النواب اللبناني الجديد باقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية لشعبنا الفلسطيني المقيم قسرا في لبنان، مع التأكيد على بناء أفضل العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني والمحافظة على السلم الأهلي في لبنان.

سادسا: نجدد تمسكنا بوكالة الانروا واستمرار دورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم الأصلية في فلسطين، ونرفض محاولات نقل مهامها الى الدول المضيفة أو إلى مؤسسات دولية أخرى، ونطالب جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بحماية الوكالة من مشاريع الشطب والإلغاء.

سابعا: ندعو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بتفعيل دورها ومتابعة أوضاع شعبنا الفلسطيني والعمل على خدمته والمطالبة بحقوقه والدفاع عن قضاياه والسهر على أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها.

المصدر / فلسطين أون لاين