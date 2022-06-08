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النيابة العامة تنهي التحقيقات في واقعة الاعتداء على المحامي "أبو وطفة"

08 يونيو 2022 . الساعة 20:26 بتوقيت القدس
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أنهت النيابة العامة بغزة تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على المحامي عصام أبو وطفة، وأسندت إلى الجاني الاتهام بعد استجوابه تفصيلا وتوقيفه حسب الأصول.

وأكدت النيابة العامة أن الاعتداء على المحامي أبو وطفة يُعَدّ تعديا خطيرا على المنظومة العدلية ككل.

وأشارت إلى أنها تباشر الانتهاء من إجراءات تدقيق الملف تمهيدا لإيداع لائحة الاتهام بحق المتهم لدى المحكمة المختصة إيذانًا ببدء محاكمته حسب الأصول القانونية.

وأكدت حرصها الدائم في الحفاظ على قدسية مهنة المحاماة وصون الحقوق وسيادة القانون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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