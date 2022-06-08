جامعة النجاح تعقب على الأحداث فيها

أعلنت جامعة النجاح عن فصل 10 من موظفيها وطلبتها على خلفية الاعتداء الذي قامت به عناصر أمنية ومن حركة الشبيبة على اعتصام للكتلة الإسلامية أمام الجامعة.

واستنكر بيان صادر مجلس عمداء جامعة النجاح بنابلس ما وصفها بـ"الأحداث" التي حصلت اليوم خارج أسوار الجامعة.

وقال إن الجامعة "وقفت على الحدث المؤسف الذي حصل خارج أسوارها ظهر هذا اليوم، وتوجّهت إليه بجديّة كبيرة؛ لمنع تكراره مستقبلاً".

وأعلن المجلس أنه اتّخذ إجراءات فوريّة لهذه الغاية تمثلت في فصل 10 أفراد من الموظفين والطلبة ممن لهم علاقة بالأحداث.

كما ستقوم الجامعة بفصل كل من تثبت إدانته بمحاولة العبث باستقرار الجامعة من خلال لجنة التحقيق المنعقدة بهذا الشأن، وفق البيان.

وكان عناصر من أجهزة السلطة وأمن الجامعة وحركة الشبيبة قد اعتدوا على المشاركين بوقفة نظمتها الكتلة الإسلامية اليوم للاحتجاج على اعتداء أمن الجامعة على ممثل الكتلة يوم أمس.

كما اعتدوا على عدد من الصحفيين ومنعوهم من التصوير وحطموا معدات بعضهم.

وحملت الكتلة في بيان لها إدارة الجامعة المسؤولية الكبرى عمّا جرى ويجري، لأنها لم تلتفت للشكاوى والكتب والمناشدات العديدة حول سلوك الأمن الجامعي وتكرار اعتداءاته على الطلبة وإبعادهم عن الحرم الجامعي بالقوة.

وأكدت أن الأمر وصل اليوم بعناصر الأمن الجامعي تسهيل دخول عناصر الأجهزة الأمنية للحرم الجامعي، ومساعدتهم في ملاحقة واعتقال الطلبة والاعتداء عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين