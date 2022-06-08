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بدران يستنكر اعتداء أجهزة السلطة على الصحفيين والطلاب بالضفة

08 يونيو 2022 . الساعة 17:40 بتوقيت القدس
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أعرب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران عن رفضه واستنكاره لتصعيد أجهزة السلطة لسياسة قمع الحريات والاعتداء على الصحفيين والمواطنين والطلاب في الضفة الغربية.

واعتدت أجهزة أمن السلطة وطلبة الشبيبة الفتحاوية على وقفة لطلاب جامعة النجاح، واعتقلت السلطة ممثل الكتلة الإسلامية، وحطمت كاميرات الصحفيين.

وأكد بدران أن اعتداءات السلطة تزيد الاحتقان في الشارع، مطالبا قيادة السلطة بوقف تغول الأجهزة الأمنية على الحريات العامة، بما يشمل وقف الاعتقالات السياسية وملاحقة الأنشطة الطلابية في الجامعات. 

كما طالب إدارة جامعة النجاح بالحفاظ على حرية العمل الطلابي، بما يليق بتاريخ الجامعة كصرح علمي ووطني فلسطيني، ووقف ممارسات أمن الجامعة الذي يتعاون مع الأجهزة الأمنية في قمع الطلاب والاعتداء عليهم، وتسهيل دخول المسلحين إلى داخل الحرم الجامعي.

واستنكر بدران انتهاك أجهزة السلطة للقوانين، والتعدي على الحريات العامة، خاصة في هذا الظرف الوطني الحساس، داعيا الكل الوطني إلى رفع الصوت عاليا، والعمل من أجل الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الهجمة الصهيونية على شعبنا ومقدساتنا. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #حسام بدران #جامعة النجاح #أجهزة السلطة

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