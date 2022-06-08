فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"روبوت رجل الخط" هل يُحكّم بمونديال قطر؟

القيادي صوافطة: التهجم على الصحفيين والطلاب في جامعة النجاح تجاوزٌ مرفوض

النائب زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن خيار المقاومة

كتلة الصحفي: نرفض الاعتداء على الصحفيين في جامعة النجاح ونعتبرها جريمة وطنية

معتقل سياسي بلا تهمة.. والدة زيد حرب: لا أتخيله معذبًا داخل أقبية أريحا السيئة

أمن السلطة يلاحق مُحفّظات القرآن الكريم ويُطالبهنّ بوقف أنشطتهن

منتدى الإعلاميين يدين الاعتداء على الصحفيين بجامعة النجاح

تدهور الوضع الصحي للمعتقل المريض بالسرطان "صوفان"

وظيفة شاغرة في شركة للتجارة ولسياحة

مقدسيات يُطلقن "لايف مسابقات" من مركز توقيف "القشلة" الاحتلالي

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

النائب زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن خيار المقاومة

08 يونيو 2022 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
...
النائب عبد الرحمن زيدان

قال النائب عبد الرحمن زيدان، إن سياسة الاعتقال والقتل والإبعاد والحبس المنزلي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية، لن تجدي نفعا، ولن توقف انتفاضات الشعب الفلسطيني وثورته.

وأضاف: "الاحتلال كلما وجد نفسه مفلسا يعيد استخدام سياساته القمعية والتي يعلم جيدا أنها غير مجدية ولن تثني شعبنا عن مقاومته".

وأوضح أن هناك حرباً إسرائيلية مفتوحة بحق كل من يتحدث ويقوم بأي فعل مقاوم لوجود الاحتلال.

وتابع: "هذه الاعتقالات هي جزء من حياتنا كشعب فلسطيني يعيش تحت الاحتلال، فتتصاعد الوتيرة وتخفت حسب الظروف والمعطيات على الأرض".

وأردف: "يواصل الاحتلال الاعتداءات والاستفزازات اليومية بحق المسجد الأقصى وخططه تتصاعد وتتطور مع مرور الوقت من مجرد تلاوة صلوات  سرية إلى علانية ورفع أعلام في ساحة الأقصى، وغيرها من الاعتداءات".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، بعد حملة مداهمات شنتها على مدن متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي بحـمــاس والأسير المحرر رأفت جميل ناصيف عقب اقتحام منزله في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم.

ويواصل الاحتلال اعتقال نحو (4450) أسير، بينهم (32) أسيرة، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#المقاومة #الاحتلال #الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة