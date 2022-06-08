النائب زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن خيار المقاومة

قال النائب عبد الرحمن زيدان، إن سياسة الاعتقال والقتل والإبعاد والحبس المنزلي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية، لن تجدي نفعا، ولن توقف انتفاضات الشعب الفلسطيني وثورته.

وأضاف: "الاحتلال كلما وجد نفسه مفلسا يعيد استخدام سياساته القمعية والتي يعلم جيدا أنها غير مجدية ولن تثني شعبنا عن مقاومته".

وأوضح أن هناك حرباً إسرائيلية مفتوحة بحق كل من يتحدث ويقوم بأي فعل مقاوم لوجود الاحتلال.

وتابع: "هذه الاعتقالات هي جزء من حياتنا كشعب فلسطيني يعيش تحت الاحتلال، فتتصاعد الوتيرة وتخفت حسب الظروف والمعطيات على الأرض".

وأردف: "يواصل الاحتلال الاعتداءات والاستفزازات اليومية بحق المسجد الأقصى وخططه تتصاعد وتتطور مع مرور الوقت من مجرد تلاوة صلوات سرية إلى علانية ورفع أعلام في ساحة الأقصى، وغيرها من الاعتداءات".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، بعد حملة مداهمات شنتها على مدن متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي بحـمــاس والأسير المحرر رأفت جميل ناصيف عقب اقتحام منزله في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم.

ويواصل الاحتلال اعتقال نحو (4450) أسير، بينهم (32) أسيرة، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين