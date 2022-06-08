مطلوب محاسب للعمل في شركة يافا للتجارة والسياحة

إعلان توظيف صادر عن شركة يافا للتجارة والسياحة تعلن فيه عن حاجتها الى موظف /ة ( محاسب/ محاسبة) للعمل ضمن طاقم شركة يافا وذلك حسب الشروط المبينة ادناه:

- نوع الوظيفة: محاسب/ة.

- سنوات الخبرة: 3 سنوات

- نوع التعاقد: سنة قابل للتمديد

- مقر العمل: غزة – المينا بجوار فندق الأمل سابقاً

- بداية العمل: فور التعاقد

متطلبات الوظيفة:

1. حاصل على شهادة جامعية في تخصص المحاسبة

2. لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل على برنامج الاصيل

3. ‏‎معرفة جيدة على برنامج Excel

4. إدارة جميع المعاملات والقيود المحاسبية اليومية وأرشفتها

5. التعامل مع عمليات الإغلاق الشهرية والسنوية

6. التوفيق بين حسابات الدفع والذمم المدينة والدائنة

7. تحضير التسويات البنكية ومتابعة النقد والتحصيل

8. متابعة وإدارة صناديق النثريات والشيكات، والنقد

9. التعزيز والالتزام بسرية البيانات المالية

10. إجادة اللغة الإنجليزية

11. ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً

12. القدرة على تحمل ضغط العمل

13. مهارة الاتصال والتواصل

14. يفضل ان يكون من سكان محافظة غزة

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليهم الشروط وللراغبين في التقدم لهذه الوظيفة ارسال CV من خلال البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 16/6/2022

- للتواصل :

+972 59-808-7070

+972 59-505-1111

- العنوان

الفرع الاول / غزة الميناء القديم بجوار فندق الامل

الفرع الثاني/ شارع الصناعة - مقابل برشلونة