وظيفة شاغرة في شركة للتجارة ولسياحة

إعلان توظيف صادر عن شركة يافا للتجارة والسياحة "وكيل عام شركة هلا للاستشارات والخدمات السياحية تعلن فيه عن حاجتها إلى موظف /ة ( مسؤول قسم السياحة والسفر ) للعمل ضمن طاقم شركة يافا وذلك حسب الشروط المُبيّنة أدناه:

- نوع الوظيفة: مسؤول قسم السياحة والسفر.

- سنوات الخبرة: 3 سنوات

- نوع التعاقد: سنة قابلة للتمديد

- مقر العمل: غزة – المينا بجوار فندق الأمل سابقًا

- بداية العمل: فور التعاقد

متطلبات الوظيفة:

1. حاصل على شهادة جامعية في مجال السياحة.

2. لديه خبرة في الحجز الفندقي.

3. لديه الخبرة في حجز تذاكر الطيران ticketing

4. لديه خبرة عالية في التسويق السياحي.

5. خبرة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال.

6. ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

7. حاصل على شهادة حسن سير وسلوك حديثة.

8. يفضل أن يكون من سكان محافظة غزة .

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليهم الشروط وللراغبين في التقدم لهذه الوظيفة ارسال CV من خلال البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]

- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الخميس القادم 16/6/2022

- للتواصل :

+972 59-808-7070

+972 59-505-1111

- العنوان :

الفرع الأول / غزة الميناء القديم بجوار فندق الأمل

الفرع الثاني/ شارع الصناعة - مقابل برشلونة