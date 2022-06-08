وظيفة شاغرة في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة " مسَّـــــاح " للعمل في قسم المساحة بدائرة التخطيط الحضري وإعداد المشاريع على نظام (عقد عمل مؤقت) وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة وذلك وفقًا للمواصفات التالية:-

أولًا: شروط الترشح:-

1. أن يكون حاصلًا على دبلوم (مساحة) بتقدير عام لا يقل عن "جيِّــــــد" من جامعة أو كلية معترف بها و يفضل أن يكون حاصلًا على شهادة الشامل.

2. أن يكون عمر المترشح أقل من (40) عام.

3. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (عام).

4. أن يكون من سكان مدينة غزة.

5. أن يكون عضوًا في نقابة المهن الهندسية.

ثانياً: المهام والمسئوليات:-

· القيام بكافة أعمال المساحة الميدانية والمكتبية المختلفة في قسم المساحة.

· القيام بأعمال الرسم المختلفة في قسم المساحة.

· انجاز معاملات المواطنين على منظومة خدمات البلدية.

· القيام بأي أعمال أخرى متعلقة بقسم المساحة حسب الحاجة.

· إعداد تقارير العمل.

ثالثاً: المهارات المطلوبة:-

· أن يجيد استخدام برامج الحاسوب المختلفة والبرامج الهندسية وخاصة برنامج الرسم الهندسي ( الأوتوكاد).

· أن يتقن استخدام الأجهزة المساحية المختلفة وخاصة جهاز المحطة الشاملة Total Station.

· يفضل أن يكون حاصلًا على دورات في الـــGIS .

· يفضل أن يكون حاصلًا على دورة تأهيل مختصين لأعمال نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بأعمال البلديات.

· أن يكون لديه معرفة جيدة باللغة الانجليزية قراءة وكتابة محادثة.

· أن يمتاز بالمظهر العام اللائق والقدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع الموظفين والمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة.

· تحمل العمل في أي وقت خارج أوقات الدوام والقدرة على العمل تحت الضغط والعمل بروح الفريق.

· القدرة على إعداد تقارير العمل الفنية والإدارية.

· القدرة على التعامل مع برامج ميكروسوفتMicrosoft Office والإنترنت والبريد الإلكتروني.

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب التوظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معه الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرة وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 23/06/2022م.