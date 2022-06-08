"الدعليس" يكشف نتائج زيارته إلى القاهرة ويصفها بـ "الإيجابية"

كشف عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، نتائج زيارته الأخيرة إلى مصر، والتي قال إنها كانت إيجابية وحققت أهدافها.

وبين الدعليس في كلمة له بمستهل اجتماع اللجنة الأسبوعي، أنه تم خلال الزيارة بحث عدة ملفات مع المسؤولين المصريين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه جرى الحديث حول موضوع التبادل التجاري، وبحث سبل العمل على زيادته خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه خلال تلك اللقاءات مناقشة المشاريع المصرية التي تقوم القاهرة بتنفيذها في غزة، مثل شارع الكورنيش شمال القطاع، ومشاريع المدن المصرية "مصر 1و2و3"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات لتسريع تلك المشاريع.

وقال إنه تم تقديم شرح للمسؤولين المصريين حول الوضع الصعب للقطاع الصحي في غزة، وقد استعدوا بشكل فوري لدعمه من خلال إرسال وفود طبية وأدوية ومعدات، كما وعدوا بزيادة أعداد المسافرين من وإلى قطاع عزة عبر معبر رفح خلال الأشهر الثلاثة القادمة في فصل الصيف، في ظل تكدس حوالي 22 ألف مواطن على قوائم الانتظار للسفر.

وأشار إلى أن المصريين أبدوا استعدادهم التام لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفير الراحة لحجاج قطاع غزة في رحلة ذهابهم وعودتهم.

وعبر الدعليس، عن شكره لجمهورية مصر العربية على جهودها في دعم شعبنا وتذليل العقبات التي يعاني منها، وتسهيل سفر المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين