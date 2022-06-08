وظيفة شاغرة (منسق ميداني) بمركز شؤون المرأة

مركز شؤون المرأة (WAC) هو منظمة غير حكومية فلسطينية مستقلة وغير هادفة للربح تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة ، والمعلومات والبحوث ، وبرامج المناصرة والتوعية.

أثناء تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق رؤيتها ، تسترشد WAC بمبادئ حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك التمكين والمشاركة ؛ المساواة وعدم التمييز ؛ والمساءلة لضمان العدالة والكرامة للمرأة.

بتمويل من Dan Church Aid و Norwegian Church Aid (DCA / NCA) البرنامج القطري المشترك في فلسطين وبالتعاون مع مركز شؤون المرأة (WAC) اعتبارًا من 1 يونيو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 ، سيقوم WAC بتنفيذ مشروع إدارة النفايات البلاستيكية في إطار عنوان "تمكين النساء ورجال الأعمال الاجتماعيين من محاربة الآثار السلبية للمناخ من خلال إنشاء عمل مبتكر لإعادة تدوير البلاستيك في قطاع غزة".

ستقوم DCA \ NCA و WAC بتنفيذ مشروع مستجيب للنوع الاجتماعي لمعالجة مشاكل النفايات البلاستيكية من خلال تمكين المرأة من الآثار السلبية للمناخ ، مع تعزيز قدرة النساء الضعيفة على التكيف الاقتصادي من خلال تلقي النقد من إعادة تدوير البلاستيك لتغطية احتياجاتهن الأساسية.

إعلان توظيف صادر عن مركز شئون المرأة WAC تعلن فيه عن وظيفة منسق ميداني للعمل ضمن مشروع إدارة النفايات البلاستيكية الممول من DCA / NCA على النحو التالي:

- وظيفة شاغرة: منسق ميداني - (دوام كامل) Field Coordinator

- الموقع: قطاع غزة

- مدة العقد: 7 أشهر (بما في ذلك 3 أشهر فترة الاختبار)

- تاريخ البدء المتوقع: في أسرع وقت ممكن

- هو / هي سوف تقدم تقاريرها مباشرة إلى منسق المشروع.

مهام الوظيفة

- متابعة التقدم اليومي لأنشطة مشروع إدارة النفايات البلاستيكية.

- الإشراف على أنشطة الموقع اليومية للمشروع لضمان الجودة والتقدم الملائمين.

- إجراء التنسيق السليم والتنفيذ والمراقبة لأنشطة العمل الميداني للمشروع.

- تحديد إجراءات العمل لجميع التدخلات المخطط لها في المشروع وتقديم تحليلات للبيانات التي تم جمعها.

- تنفيذ جلسات توعية حول إدارة النفايات البلاستيكية والآثار السلبية للتغير المناخي للمستفيدين المستهدفين.

- تتبع سلسلة القيمة لعملية إدارة النفايات البلاستيكية.

- التنسيق مع منسق المشروع لضمان اتباع نهج برنامج متماسك وسليم.

- تقديم تحديثات مفصلة لمنسق المشروع أو أصحاب المصلحة الآخرين.

- التأكد من أن المنظمات ذات الصلة والشركاء والمجتمعات المحلية في المنطقة لديها الإمدادات والموارد التي يحتاجون إليها لإكمال المهام الموكلة إليهم في الوقت المحدد وفي حدود ميزانيتهم.

- مساعدة منسق المشروع في التقارير والفواتير والعقود والمستندات الأخرى لسهولة الوصول إليها.

- أداء أي واجبات أخرى يكلفه بها المدير المباشر.

مؤهلات الوظيفة

- شهادة جامعية في الهندسة البيئية أو العلوم البيئية أو أي مجالات ذات صلة.

- خبرة عمل ميدانية لا تقل عن 3 سنوات في وظائف مماثلة و / أو في قطاع مشابه.

- المعرفة القوية بالقضايا البيئية والخبرة السابقة في العمل في النفايات البلاستيكية / إعادة التدوير ، أو أي مشروع ذي صلة هو أحد الأصول.

- القدرة على تنظيم العمل وتنفيذ الأنشطة بمعايير عالية المستوى ، وسجل حافل في إنتاج أعمال عالية الجودة.

- إظهار القدرة على العمل الجماعي والتنسيق مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة.

- مهارات اتصال كتابية وشخصية ممتازة .

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- معرفة عالية باستخدام الكمبيوتر.

- مهارات اتصال ممتازة بين الأشخاص والشفوية ؛ القدرة على التعبير الشفهي عن الأفكار بشكل حازم وواضح وكذلك لإعداد التقارير وخطط المشروع والعروض التقديمية.

- مهارات تنظيمية ممتازة وقدرة على العمل بشكل فعال ومستقل تحت ضغط وبأقل قدر من التوجيه.

طريقة التسجيل

- يجب على المرشحين المهتمين إرسال خطاب تغطية باللغة الإنجليزية يوضح كيف تتوافق مهاراتهم وخبراتهم مع الوظيفة إلى جانب سيرتهم الذاتية التي يجب أن تتضمن ثلاثة مراجع مهنية إلى البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

- يرجى الإشارة في موضوع البريد الإلكتروني إلى اسم الوظيفة Field Coordinator

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات: الخميس 9 يونيو 2022،في موعد أقصاه الساعة 3:00 مساءً.

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.