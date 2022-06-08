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العثور على جثة شاب فوق سطح منزله بعقربا جنوب نابلس

08 يونيو 2022 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
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عُثر على جثة شاب على سطح منزله في بلدة عقربا جنوب محافظة نابلس.

وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث الرسمي باسم الشرطة اليوم الأربعاء، إنهم تلقوا بلاغًا يفيد بوجود جثة الشاب (33 عامًا).

وأضاف ارزيقات أنّ النيابة العامة قامت بالمباشرة بإجراءات التحقيق، وبدأت الشرطة بإجراءات البحث والتحري حول واقعة وفاة الشاب ببلدة عقربا.

وتابع أنه وصل بلاغ حول وجود جثة شاب على سطح منزله إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة، وتحركت النيابة العامة مباشرة مع قوة من مركز شرطة عقربا، للبحث عن الأدلة الجنائية برفقة الطبيب الشرعي للمكان، ثم تم إعلان وفاة الشاب من قبل الطبيب الشرعي.

وأكد رزيقات أنّ النيابة العامة أكدت على قرار تحفُّظها على الجثمان، إلى حين استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول المعهودة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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