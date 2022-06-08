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خلّفت 22 قتيلا

باكستان حافلة مكتظة بالركاب تسقط في واد سحيق

08 يونيو 2022 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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انحرفت حافلة مسرعة عن طريق جبلي ضيق وسقطت في واد بمنطقة نائية في جنوب غرب باكستان اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 22 راكبا من بينهم نساء وأطفال، حسبما أكد مسؤول حكومي.

وقال محمد قاسمن، نائب مدير منطقة قلعة سيف الله بإقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن المنقذين ما زالوا يحاولون نقل الجثث إلى مستشفى قريب، مضيفا أنه ليس هناك ناجون على ما يبدو.

ولم يعرف على الفور سبب الكارثة، لكن السلطات قالت إن الطقس كان جيدا وقت وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الشرطة تبحث في مشاكل ميكانيكية محتملة أو خطأ بشري، حيث قال شهود إن الحافلة كانت تبدو مسرعة عندما فقد السائق السيطرة عليها لتسقط في الوادي

وأعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي ومسؤولون حكوميون آخرون عن أسفهم بسبب الحادث المأساوي، وأمروا السلطات باتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم جثث الركاب إلى ذويهم.

المصدر / وكالات
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