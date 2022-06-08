الشرطة تكشف ملابسات إطلاق نار على شقتين بغزة

كشفت دائرة الأدلة الجنائية في جهاز الشرطة بغزة ملابسات قضية إطلاق نار على شقتين سكنيتين لاثنين من المواطنين؛ بعد تلقّيها إشارةً من عمليات الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات تفيد بتعرض الشقتين لإطلاق نار مجهول المصدر.

وقال رئيس قسم الأدلة الجنائية في محافظة غزة الرائد ماهر إسماعيل: "فور تلقّي الإشارة من العمليات توجّه الطاقم الفني لمكان الحادثة وباشر بإجراءات العمل على جمع الآثار المادية الموجودة في المكان".

وأوضحت الأدلة أنه تم العمل على قياس زوايا المقذوفات النارية لتحديد مساراتها باستخدام تقنية الليزر للوصول إلى مصدر إطلاق النار الذي أدى إلى اختراق شباك الشقتين والحائط..

وأكد الرائد "إسماعيل" أنّ الطاقم نجح في تحديد مصدر إطلاق النار بعد القياسات الدقيقة لآثار المقذوفات في مسرح الجريمة.

بدورها، ألقت المباحث العامة القبض على مُطلق النار وصادرت السلاح المستخدم بعد تلقّيها التقرير الفني الصادر عن دائرة الأدلة الجنائية الذي كشف ملابسات إطلاق النار على الشقتين السكنيتين، لافتةً إلى أنه تم إحالة مطلق النار والسلاح المستخدم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

ونوّه الرائد "إسماعيل" للمواطنين بضرورة الحفاظ على مَسرح الجريمة وترك المجال أمام الطواقم الفنية للتعامل مع أيّ حدث من شأنه الكشف السريع عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين