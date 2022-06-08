جيش الاحتلال: فلسطيني خطف بندقية جندي على حاجز قرب "الفوار"

قال جيش الاحتلال إنّ شابًّا فلسطينيًّا خطف بندقية جندي قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.

وقال إنه يجري عملية بحث وتمشيط واسعة عن الشاب الذي فرّ من المكان بعد أن تمّ توقيفه لتفتيشه.

وزعم جيش الاحتلال أنّ هوية الشاب معروفة لديه.

وأظهر مقطع مصور أنّ الشاب أمسك طرف السلاح وقاد سيارته وجرّ معه المجند الإسرائيلي مسافة معينة حتى انتزع السلاح من جسد المجند وفرّ من المكان.

شاهد | القناة 13 العبرية:

شاهد لحظة اختطاف فلسطيني سلاح أحد جنود الاحتلال قرب مخيم الفوار جنوب الخليل، وانسحابه من المكان. pic.twitter.com/gkbB8aHAf1 — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 8, 2022

شاهد | توثيق آخر للحظة اختطاف سلاح مجند بالقرب من الفوار جنوب الخليل pic.twitter.com/X1QrcmsQOe — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 8, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين