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بالفيديو جيش الاحتلال: فلسطيني خطف بندقية جندي على حاجز قرب "الفوار"

08 يونيو 2022 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
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قال جيش الاحتلال إنّ شابًّا فلسطينيًّا خطف بندقية جندي قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.

وقال إنه يجري عملية بحث وتمشيط واسعة عن الشاب الذي فرّ من المكان بعد أن تمّ توقيفه لتفتيشه.

وزعم جيش الاحتلال أنّ هوية الشاب معروفة لديه.

وأظهر مقطع مصور أنّ الشاب أمسك طرف السلاح وقاد سيارته وجرّ معه المجند الإسرائيلي مسافة معينة حتى انتزع السلاح من جسد المجند وفرّ من المكان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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