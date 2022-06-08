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بالفيديو الاحتلال: فلسطيني استولى على بندقية جندي قرب حاجز "الفوار"

08 يونيو 2022 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
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قال جيش الاحتلال إنّ شابًّا فلسطينيًّا استولى على بندقية جندي قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأكد أنه يجري عملية بحث وتمشيط واسعة عن الشاب الذي فرّ من المكان بعد أن تمّ توقيفه لتفتيشه.

وزعم أنّ هوية الشاب معروفة لديه.

وأظهر مقطع مصور أنّ الشاب أمسك طرف السلاح وقاد سيارته وجرّ معه المجند الإسرائيلي مسافة معينة حتى انتزع السلاح من جسد المجند وفرّ من المكان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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