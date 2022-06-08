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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

08 يونيو 2022 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى إلى اقتحامات يومية من قِبل المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وتتم اقتحامات المستوطنين بحماية شرطية كاملة، فيما شهدت الاقتحامات التي جرت خلال الأسابيع القريبة الماضية تطورات خطيرة، شهدت رفع الأعلام الإسرائيلية، والقيام بـ"صلوات" تلمودية جماعية في باحات المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #مستوطنون #صلاة تلمودية

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