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مطلوب مهندس للعمل في شركة للاستشارات الهندسية بغزة

08 يونيو 2022 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة إنشاءات الجزيرة للاستشارات الهندسية  تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة (مهندس/ة تصمم داخلي – ديكور) أن يكون متخصصًا في التصميم الداخلي والخارجي وبخبرة عملية موثوقة لا تقل عن (3-5) سنوات في مجال التصميم الداخلي والخارجي والديكورات تصميم وإشراف.

شروط التسجيل:

- شهادة بكالوريوس في هندسة الديكور أو الهندسة المعمارية.

- خبرة عملية موثوقة (3-5) سنوات في مجال التصميم الداخلي والخارجي والديكور والإشراف على التنفيذ.

- معرفة مميزة في خامات التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الديكور وألية التنفيذ.

- القدرة على التعامل وإقناع العملاء بأسلوب متحضّر.

- خبرة عالية وإتقان برامج التصميم والإظهار التالية: -

  • AutoCAD 2D – 3D
  • Sketchup (Modeling + Rendering)
  • 3D Max (Modeling + Rendering)
  • Lumion
  • Photoshop Autodesk 3ds max

- خبرة عالية في أدوات الإخراج التالية: -

  • V – Rays
  • Enscape
  • V- Ray next

- القدرة على تحمل ضغط العمل والالتزام بمواعيد تسليم الأعمال للعملاء.

- العمل بروح الفريق.

طريقة التسجيل 

- على من يجد في نفسه القدرة والكفاءة للمنافسة على هذا الشاغر الوظيفي إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة و أرشيف الأعمال على البريد الإلكتروني التالي:- 

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ  15/06/2022

- ملاحظة/ سوف يتم التقييم من خلال الخبرة العملية الموثقة والمقابلة.

- العنوان: مدينة غزة - مقابل منتزه البلدية - شارع عمر المختار - عمارة دايموند

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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