مطلوب مهندس للعمل في شركة للاستشارات الهندسية بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة إنشاءات الجزيرة للاستشارات الهندسية تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة (مهندس/ة تصمم داخلي – ديكور) أن يكون متخصصًا في التصميم الداخلي والخارجي وبخبرة عملية موثوقة لا تقل عن (3-5) سنوات في مجال التصميم الداخلي والخارجي والديكورات تصميم وإشراف.
شروط التسجيل:
- شهادة بكالوريوس في هندسة الديكور أو الهندسة المعمارية.
- خبرة عملية موثوقة (3-5) سنوات في مجال التصميم الداخلي والخارجي والديكور والإشراف على التنفيذ.
- معرفة مميزة في خامات التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الديكور وألية التنفيذ.
- القدرة على التعامل وإقناع العملاء بأسلوب متحضّر.
- خبرة عالية وإتقان برامج التصميم والإظهار التالية: -
- AutoCAD 2D – 3D
- Sketchup (Modeling + Rendering)
- 3D Max (Modeling + Rendering)
- Lumion
- Photoshop Autodesk 3ds max
- خبرة عالية في أدوات الإخراج التالية: -
- V – Rays
- Enscape
- V- Ray next
- القدرة على تحمل ضغط العمل والالتزام بمواعيد تسليم الأعمال للعملاء.
- العمل بروح الفريق.
طريقة التسجيل
- على من يجد في نفسه القدرة والكفاءة للمنافسة على هذا الشاغر الوظيفي إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة و أرشيف الأعمال على البريد الإلكتروني التالي:-
- ينتهى التسجيل بتاريخ 15/06/2022
- ملاحظة/ سوف يتم التقييم من خلال الخبرة العملية الموثقة والمقابلة.
- العنوان: مدينة غزة - مقابل منتزه البلدية - شارع عمر المختار - عمارة دايموند