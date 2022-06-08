مطلوب مهندس للعمل في شركة للاستشارات الهندسية بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة إنشاءات الجزيرة للاستشارات الهندسية تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة (مهندس/ة تصمم داخلي – ديكور) أن يكون متخصصًا في التصميم الداخلي والخارجي وبخبرة عملية موثوقة لا تقل عن (3-5) سنوات في مجال التصميم الداخلي والخارجي والديكورات تصميم وإشراف.

شروط التسجيل:

- شهادة بكالوريوس في هندسة الديكور أو الهندسة المعمارية.

- خبرة عملية موثوقة (3-5) سنوات في مجال التصميم الداخلي والخارجي والديكور والإشراف على التنفيذ.

- معرفة مميزة في خامات التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الديكور وألية التنفيذ.

- القدرة على التعامل وإقناع العملاء بأسلوب متحضّر.

- خبرة عالية وإتقان برامج التصميم والإظهار التالية: -

AutoCAD 2D – 3D

Sketchup (Modeling + Rendering)

3D Max (Modeling + Rendering)

Lumion

Photoshop Autodesk 3ds max

- خبرة عالية في أدوات الإخراج التالية: -

V – Rays

Enscape

V- Ray next

- القدرة على تحمل ضغط العمل والالتزام بمواعيد تسليم الأعمال للعملاء.

- العمل بروح الفريق.

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه القدرة والكفاءة للمنافسة على هذا الشاغر الوظيفي إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة و أرشيف الأعمال على البريد الإلكتروني التالي:-

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 15/06/2022

- ملاحظة/ سوف يتم التقييم من خلال الخبرة العملية الموثقة والمقابلة.

- العنوان: مدينة غزة - مقابل منتزه البلدية - شارع عمر المختار - عمارة دايموند