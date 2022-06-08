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التربية والرقابة بالتشريعي تطّلعان على سير عمل "شهداء الأقصى"

08 يونيو 2022 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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جانب من لقاء الوفد البرلماني لمدير مستشفى شهداء الأقصى

زار وفد برلماني مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بمحافظة الوسطى، للاطّلاع على سير العمل في المشفى وآخر المستجدات وجهود تعزيز الخدمة الصحية في المحافظة.

وضم الوفد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب د. عبد الرحمن الجمل، ورئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة النائب هدى نعيم، كان في استقبالهم مدير المشفى د. إياد أبو زاهر، ولفيف من الأطباء والإداريين.

وأكد النائبان على ضرورة تواصل العمل لتجويد الخدمات الصحية للمواطنين، مشددين على حرص التشريعي على تذليل العقبات أمام المنظومة الصحية برمّتها، والاستعداد لسنّ قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصحي أو تعديل القوانين الموجودة لتكون أكثر مواكبة وتلبّي تطلّعات الجميع في خدمة صحية متميزة.

وهنّأ النائبان مدير مستشفى شهداء الأقصى أبو زاهر بتولّيه منصبه الجديد، راجين الله له كلّ التوفيق والسداد.

من جهته؛ استعرض د. أبو زاهر جهود المستشفى في تحسين وتجويد الخدمات الصحية والطبية للمواطنين في محافظة الوسطى، والأهداف والخطط التي رسمها المستشفى من أجل تحقيقها وصولًا لخدمة طبية متميزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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