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أسعار الخضار والدجاج بغزة اليوم الأربعاء

08 يونيو 2022 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #دجاج #خضراوات

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