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أسعار الخضار والدجاج بغزة اليوم الأربعاء
08 يونيو 2022 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة
#دجاج
#خضراوات
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