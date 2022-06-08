دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا تتصدر "مجموعة الموت"

تصدرت إيطاليا بطلة أوروبا "مجموعة الموت" بفوزها على ضيفتها المجر الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الثانية للمستوى الأوّل لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل هدفي إيطاليا نيكولو باريلا (30) ولورنتسو بيليغريني (45)، وللخاسر جانلوكا مانشيني خطأ في مرمى فريقه (61).

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى أربع نقاط متقدماً بفارق نقطة عن المجر، فيما فرضت انكلترا متذيلة الترتيب (نقطة) تعادلاً قاتلاً 1 1 على ألمانيا الثالثة (نقطتان).

وكان منتخب "أتزوري" استهل حملته في المسابقة القارية بتعادل على ارضه أمام ألمانيا 1 1، فيما حققت المجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها في عقر دارها على انكلترا 1 صفر.

وهو الفوز الثاني لايطاليا في مبارياتها السبع الاخيرة، مقابل 3 تعادلات وهزيمتين.

لاحت الفرصة الأولى لإيطاليا عبر جانلوكا مانشيني بعد ركنية نفذها ماتيو بوليتانو وتابعها مدافع روما رأسية تصدى لها الحارس دينيش ديبوس (21)، إلاّ أن الاخير فشل في صد صاروخية باريلا من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى (30).

وحال حارس باريس سان جرمان الفرنسي جانلويجي دوناروما قبل 4 دقائق من افتتاح منتخب بلاده التسجيل دون تقدم الضيوف بعدما ارتمى أرضاً ليصد بيديه تسديدة لاعب فرايبورغ الالماني رولاند سالاي.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط، نجح أصحاب الأرض في مضاعفة النتيجة بعد لعبة جماعية لتصل الكرة داخل المنطقة إلى وسط روما بيليغريني سددها بيمناه من مسافة قريبة في الشباك (45).

وقلصت المجر النتيجة مع بداية الشوط الثاني عبر النيران الصديقة بعدما حوّل الإيطالي مانشيني عرضية أتيلا فيولا من الجهة اليمنى خطأ في مرمى فريقه (61)، فيما حال دوناروما دون ادراك المجر التعادل بانقاذه تسديدة سالاي (69).

المصدر / وكالات