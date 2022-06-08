9 علامات مبكرة لا تتجاهلها.. أعراض الفشل الكلوي

يعتبر الفشل الكلوي من الأمراض المزمنة الخطيرة، قبل الإصابة به، يُصدر الجسم مجموعة من العلامات التحذيرية، يجب زيارة الطبيب المختص فور ظهورها، للحصول على العلاج المناسب.

تعرف على أعراض الفشل الكلوي المبكرة وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه، وفقًا لموقع "Healthline".

أعراض الفشل الكلوي المبكرة:

وصفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC الفشل الكلوي بالمرض الصامت، لأن 90% من المرضى لا يتكشفون الإصابة به إلا في المراحل المتقدمة.

ومع ذلك، هناك علامات مبكرة تنذر باقتراب الإصابة بالفشل الكلوي، وتشمل ما يلي:

1- قلة التبول.

2- تورم الساقين والكاحلين والقدمين، بسبب احتباس السوائل في الجسم.

3- ضيق شديد في التنفس.

4- الخمول والإرهاق العام.

5- الغثيان المستمر.

6- الارتباك.

7- ألم أو ضغط في الصدر.

8- الإغماء.

كيف يظهر شكل البول عند الإصابة بالفشل الكلوي؟

يشهد البول مجموعة من التغييرات عند الإصابة بالفشل الكلوي، ليس في الكمية فقط، بل في الشكل أيضًا، حيث يظهر بشكل رغوي، نتيجة لاحتوائه على كمية عالية من البروتين.

يتمثل علاج الفشل الكلوي فيما يلي:

1- الغسيل الكلوي

تصبح الكلى غير قادرة على أداء وظائفها الحيوية عند إصابتها بالفشل، بالتالي يجب إجراء الغسيل الكلوي بشكل دوري، للتخلص من البول المتراكم في المثانة وتنقية الدم من السموم.

2- زراعة الكلى

رغم فعالية هذا الإجراء في التعافي نهائيًا من الفشل الكلوي، ولكن قلما يرشحه الأطباء للمرضى، ويرجع السبب إلى نقص عدد المتبرعين بالكلى.

طرق الوقاية من الفشل الكلوي

- شرب كمية وفيرة من الماء.

- الابتعاد عن الكحوليات، لأنها تؤثر سلبًا على صحة الكلى، وفي حالة الإفراط فيها، يرتفع خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- تقليل الملح المضاف إلى الأطعمة، لأن ارتفاع الصوديوم في الجسم يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكلى.

- عدم الإفراط في تناول البروتينات.

المصدر / وكالات