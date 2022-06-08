صفقة تشواميني مع الريال تتجاوز 100 مليون يورو

تواصل وسائل الإعلام المختلفة الكشف عن كواليس الصفقة الوشيكة بانتقال أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وذكرت شبكة راديو "مونت كارلو" أن صفقة تشواميني ستكبد خزينة النادي الملكي مبلغاً قيمته 116 مليون "يورو".

وأوضحت أن الصفقة ستتم مقابل 80 مليون "يورو"، إضافة إلى 20 مليون "يورو" حوافز إضافية، منها 10 ملايين "يورو" سهلة التحقق.

وأشارت الشبكة الفرنسية أيضًا إلى أن ريال مدريد سيضطر لدفع ضريبة نسبتها 19% على هذه الصفقة، وفقاً للقوانين الإسبانية المفروضة على صفقات كرة القدم القادمة من موناكو.

من جانبها، كشفت صحيفة "نيس ماتان" أن أوريلين تشواميني أجرى الفحوصات الطبية، وأصبح الإعلان عن انضمامه إلى ريال مدريد وشيكاً.

المصدر / فلسطين أون لاين