فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ناسا تطلق صواريخ من شمال أستراليا للأبحاث العلمية

أوروبا تقر "شاحناً موحداً" لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة

وقف عرض فيلم "سيدة الجنة" في بريطانيا

إطلاق فعاليات عروض مشاريع طلبة وخريجي جامعة بيت لحم

آبل تكشف عن تحديثات جديدة بـ"iOS 16".. تقويم هجري وتعديل رسائل

أبرز 8 أغذية غنية بالمغنيسيوم لدعم صحة الجسم والدماغ

انحراف فكري ووطني وأخلاقي

الشعبيّة: تعيين "أردان" نائبًا لرئيس الجمعية العامة يوم أسود بتاريخ الأمم المتحدة

حماس تستنكر تعيين ممثل الكيان الصهيوني في منصب أممي رفيع

أستراليا تتغلب على الإمارات وتتأهل لملحق مونديال قطر

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

صفقة تشواميني مع الريال تتجاوز 100 مليون يورو

08 يونيو 2022 . الساعة 07:04 بتوقيت القدس
...
الفرنسي أوريلين تشواميني

تواصل وسائل الإعلام المختلفة الكشف عن كواليس الصفقة الوشيكة بانتقال أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وذكرت شبكة راديو "مونت كارلو" أن صفقة تشواميني ستكبد خزينة النادي الملكي مبلغاً قيمته 116 مليون "يورو".

وأوضحت أن الصفقة ستتم مقابل 80 مليون "يورو"، إضافة إلى 20 مليون "يورو" حوافز إضافية، منها 10 ملايين "يورو" سهلة التحقق.

وأشارت الشبكة الفرنسية أيضًا إلى أن ريال مدريد سيضطر لدفع ضريبة نسبتها 19% على هذه الصفقة، وفقاً للقوانين الإسبانية المفروضة على صفقات كرة القدم القادمة من موناكو.

من جانبها، كشفت صحيفة "نيس ماتان" أن أوريلين تشواميني أجرى الفحوصات الطبية، وأصبح الإعلان عن انضمامه إلى ريال مدريد وشيكاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#صفقات #الاعب تشواميني #كورة القدم #الملاعب #الفرنسي أوريلين تشواميني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة