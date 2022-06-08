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إطلاق فعاليات عروض مشاريع طلبة وخريجي جامعة بيت لحم

08 يونيو 2022 . الساعة 06:30 بتوقيت القدس
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احتفلت جامعة دار الكلمة في بيت لحم، بإطلاق فعاليات عروض مشاريع طلبة وخريجي الجامعة وحفل تخريج برنامج حاضنة رامي زاهي خوري للابتكار والريادة، وذلك في رحاب جامعة دار الكلمة.

وشملت العروض العديد من الفقرات الفنية والثقافية ومنها: عروض موسيقية، وعروض مشاريع برامج الأدلاء السياحيين الفلسطينيين، وعروض برامج التصميم، والتصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، فن الصياغة، التصوير الفوتوغرافي، الفنون التشكيلية المعاصرة، بالإضافة الى عروض أفلام، وعروض مسرحية للطلبة بإشراف طارق زبون أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة دار الكلمة، وعرض فن أدائي للطالبة ريان أبو زخم والطالبة زينب دنادنة.

وتميزت مشاريع طلبة وخريجي جامعة دار الكلمة بالتنوع في الأفكار والابداع والتطور والاتقان، حيث كان هنالك العديد من المشاريع التي يمكن ان يتم تنفيذها على أرض الواقع، وتم استخدام مواد مختلفة في انتاج المشاريع، كما وتميزت أغلب المشاريع أنها صديقة للبيئة

المصدر / فلسطين أون لاين
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