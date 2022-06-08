آبل تكشف عن تحديثات جديدة بـ"iOS 16".. تقويم هجري وتعديل رسائل

كشفت شركة "آبل" آخر إضافاتها في تحديث برامج التشغيل "iOS 16" ومساعدتها الرقمية "سيري". وقالت الشركة خلال مؤتمرها العالمي للمطورين الذي عقد أمس الاثنين إن التحديثات تضمنت إمكانية تعديل الرسائل المرسلة عبر "iMessage" وحتى حذف إرسالها كليا، فضلا عن إضافة التقويم الهجري إلى ساعة "آبل ووتش" الذكية. ويتوقع أن يتوفر التحديث خلال الخريف المقبل.

وأعلن نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات في آبل، كريغ فيديريغي، عن التغييرات أثناء استعراض ميزات التحديث، مضيفا أن المستخدمين سيكونون قادرين على إلغاء إرسال الرسائل، ووضع علامة على الرسائل غير المقروءة للعودة إليها بسهولة لاحقا.

كما سيتاح للمستخدمين التخلص من الأخطاء المطبعية لتعديل رسائلهم بعد إرسالها بمجرد إطلاق الميزات الجديدة، كما ستقدم خاصية إملاء جديدة "تتيح التنقل بسلاسة بين الصوت واللمس"، بحيث تظل لوحة المفاتيح مفتوحة أثناء استخدام الإملاء الصوتي، كما أنها تدعم اكتشاف الرموز التعبيرية أثناء التحدث.

وأجرت الشركة تعديلات على شاشة الإقفال، من ضمنها إمكانية تغيير الخطوط الظاهرة و"widgets" بل وخلق أكثر من شاشة مقفلة واحدة.

وسيتغير عرض التنبيهات عبر الأجهزة التابعة لآبل، فعوضا عن ظهورها مرارا وتكرارا في أعلى الشاشة، ستظهر في أسفلها، كما يوجد خيار لتفعيل تنبيهات النشاطات الحالية "live activities" لتستعرض التنبيهات ذات العلاقة بنشاط واحد، مثل تجميع التنبيهات الخاصة بمباراة لكرة القدم مع خدمة "أوبر" لسيارات الأجرة، في مكان واحد.

كما قدمت الشركة سلسلة من التحديثات على أنظمة تشغيل ساعتها الذكية "iWatch"، من أبرزها إضافة التقويم الهجري والعبري، بالإضافة إلى التقويم الميلادي، لتظهر على واجهة الساعة "watch face".

وستحوي الساعة أيضا خاصية التعرف على الحالة الطبية المعروفة باسم "الرجفان الأذيني" (atrial fibrillation) للتعرف على أي تشتت في ضربات القلب.

ورغم أن الساعة تنبه عادة عند وجود نشاط غير معتاد في ضربات القلب، إلا أنها ستوفر مع التحديث الجديد تنبيها أسبوعيا يعلِم المستخدم عن الوقت الذي أمضاه قلبه في هذا الوضع.

وكشفت عن أجهزة جديدة، منها جهاز "MacBook Air" بشريحة معالجة "2M"، وما تميز فيه هو شبهه لجهاز "MacBook Pro" الذي تبلغ حجم شاشته 14 إنشا، ومن أبرز مميزاته وجود مدخل للشحن "MagSafe" بالإضافة إلى مدخلين "Thunderbolt" ومدخل لسماعات الرأس.

وركزت الشركة على إمكانية تواصل تطبيقاتها وأجهزتها سويا، لتوفير تجربة "أكثر سهولة وعملية" لمستخدميها، مثل استخدام كاميرا الآيفون لإجراء اتصال "فيس تايم" عبر جهاز "Macbook".

كما قدمت خدمة فتح النوافذ المتعددة لمستخدمي "iPad".

المصدر / فلسطين أون لاين