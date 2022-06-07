فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ماذا يعني انتهاء سريان قانون الأبرتهايد؟

الشعبيّة: تعيين "أردان" نائبًا لرئيس الجمعية العامة يوم أسود بتاريخ الأمم المتحدة

حماس تستنكر تعيين ممثل الكيان الصهيوني في منصب أممي رفيع

انحراف فكري ووطني وأخلاقي

أستراليا تتغلب على الإمارات وتتأهل لملحق مونديال قطر

هكذا شيّع أهالي شمال غزة قائداً ميدانياً في كتائب القسام

اكتشاف عقار يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا.. من المكتشف؟

جنين.. تواصل الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء

سقوط طائرة مسيرة للاحتلال شمال قطاع غزة

الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية وزراعية في مسافر يطا

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

حماس تستنكر تعيين ممثل الكيان الصهيوني في منصب أممي رفيع

07 يونيو 2022 . الساعة 23:25 بتوقيت القدس
...
علم الأمم المتحدة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة تعيين ممثل الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، في منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعدت الحركة في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، التعيين استفزازاً لمشاعر شعبنا ولمحبي السلام والعدل في العالم.

كما اعتبرت تعيين ممثل الاحتلال إهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية. 

ودعت الحركة الأمم المتحدة والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقّها في تقرير المصير، إلى العمل على تغيير هذا القرار المشين؛ حماية لحقوق الإنسان، وللحيلولة دون إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#حماس #الأمم المتحدة #جلعاد أردان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة