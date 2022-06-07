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حماس تستنكر تعيين ممثل الاحتلال في منصب أممي رفيع

07 يونيو 2022 . الساعة 23:25 بتوقيت القدس
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علم الأمم المتحدة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة تعيين ممثل الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، في منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعدت الحركة في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، التعيين استفزازاً لمشاعر شعبنا ولمحبي السلام والعدل في العالم.

كما اعتبرت تعيين ممثل الاحتلال إهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية. 

ودعت الحركة الأمم المتحدة والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقّها في تقرير المصير، إلى العمل على تغيير هذا القرار المشين؛ حماية لحقوق الإنسان، وللحيلولة دون إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الأمم المتحدة #جلعاد أردان

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