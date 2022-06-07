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أستراليا تتغلب على الإمارات وتتأهل لملحق مونديال قطر

07 يونيو 2022 . الساعة 22:54 بتوقيت القدس
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جانب من لقاء استراليا والإمارات

تأهل منتخب أستراليا، إلى الملحق العالمي، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعد أن حقق فوزا شاقا على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، في المباراة الفاصلة للملحق الآسيوي التي شهدها في المباراة ستاد أحمد بن علي المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل بذلك منتخب أستراليا لمواجهة منتخب البيرو، في الملحق النهائي، الذي سيكون الفائز فيه آخر فرسان المونديال.

وافتتح منتخب استراليا التسجيل بهدف جاكسون إيرفين في الدقيقة 53، وعادله سريعا كايو كانيديو للإمارات في الدقيقة 57، قبل أن ينجح اجدين هروستيك من تسجيل هدف الحسم المؤهل في الدقيقة 84.

المصدر / وكالات
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#استراليا #مونديال قطر #كاس العالم

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