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جنين.. تواصل الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء

07 يونيو 2022 . الساعة 22:25 بتوقيت القدس
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واصل ذوو الشهداء والأسرى، وأسرى محررون، وفعاليات من جنين ومخيمها، مساء اليوم الثلاثاء، وقفاتهم داخل الخيمة المنصوبة بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط المدينة، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعما وإسنادا للأسرى.

وندد المشاركون بعدوان الاحتلال المستمر على أبناء شعبنا، وإمعانه في تعذيب الأسرى الذين ينتفضون في كافة المعتقلات ضد ظلم وقهر السجّان، ومعاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم.

وطالبوا أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة في "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال، والإفراج الفوري عن كافة الأسرى.

 

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#جثامين الشهداء #جنين #الاحتلال الإسرائيلي

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