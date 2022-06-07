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بالفيديو والصور ياباني يحقق حلمه في العيش داخل جسد كلب.. كم التكلفة؟

07 يونيو 2022 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
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حقق رجل ياباني حلمه بأن يعيش مثل كلب بعد أن استطاع عمل زي مخصص بشكل احترافي جدا كلفه 15 ألف دولار (2 مليون ين ياباني).

واتصل "توكو" بشركة "زيبيت" للمؤثرات الخاصة وطلب منهم زي كلب واقعي يخفي شكله البشري، ويسمح له بالعيش مثل كلب تماما.

ويقدم "توكو" مقاطع فيديو على منصتي "تويتر"، و"يوتيوب"، قائلا إنه يريد مشاركة العالم تجربه في الحياة مثل كلب.

ولأن تشريح الكلاب يختلف كثير عن الإنسان، كانت مهمة الشركة صعبة في جعل "توكو" يبدو وكأنه كلب حقيقي.

وقالت الشركة إن عملاءها بالعادة هم صناع الأفلام والإعلانات، وتمثل الطلبات الفردية 10% فقط من أعمال الشركة، واستغرق زي الكلب 40 يوما لتصنعيه.

وفي حين يجد كثير من اليابانيين صعوبة في فهم السبب الذي يدفعه للعيش مثل كلب، قال آخرون إنه يحق له أن يفعل ما يريد طالما أنه لا يؤذي أحدا.

وقال "توكو" نفسه أيضا إن الجواب على هذا التساؤل "صعب".

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المصدر / وكالات
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