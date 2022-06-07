تأجيل النظر في الإفراج المبكر عن الأسيرتين المقدسيتين عواد وسلمان

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين علي السعدي، بأن لجنة الإفراج المبكر (ثلثي المدة) التي تم عقدها اليوم الثلاثاء في محكمة الاحتلال بالناصرة، قررت تأجيل جلستها للنظر في الإفراج عن الأسيرتين المقدسيتين ملك سلمان ونورهان عواد، حتى تاريخ السادس من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الأسيرة سلمان من بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، اعتقلها جيش الاحتلال وهي قاصر خلال عام 2016 وصدر بحقها حكم بالسجن 10 سنوات، في حين الأسيرة عواد من مخيم قلنديا شمال القدس، اعتقلت خلال عام 2015 بعد أن أصيبت بثلاث رصاصات من قبل جنود الاحتلال، وصدر بحقها حكم بالسجن كذلك 10 سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين