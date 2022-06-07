ضمن مباريات ملحق مونديال قطر.. أستراليا تواجه الإمارات الليلة

يواجه المنتخب الإماراتي نظيره الأسترالي، الثلاثاء، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، في تصفيات كأس العالم قطر 2022، والذي تستقبله العاصمة القطرية الدوحة.

وضمن منتخب الإمارات، المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية لمونديال قطر، عقب فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف بالجولة الأخيرة، فيما احتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث في المجموعة الثانية، برصيد 15 نقطة، بعد السعودية واليابان.

التاريخ لمصلحة الكانغارو

تواجه المنتخبان 6 مرات سابقة، ما بين لقاءات ودية ورسمية، وفاز المنتخب الأسترالي بـ3 مباريات، وتعادلا في مباراتين، وفاز المنتخب الإماراتي في مناسبة واحدة، حسب الموقع الرسمي لاتحاد إحصائيي كرة القدم.

وحسب الموقع ذاته، فإن أول مواجهتين جمعتا المنتخبين كانتا بالإطار الودي في 2011 و2014، وانتهتا بنتيجة واحدة وهي التعادل دون أهداف، ثم فازت أستراليا، في 3 مواجهات متتالية الأولى في 2015، بنصف نهائي بطولة كأس آسيا (2-0)، ومن ثم 1-0 في 2016، على ملعب محمد بن زايد في الجولة الثانية للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وكررت فوزها بلقاء الإياب في 2017، ولكن بنتيجة 2-0، فيما جاء الفوز الوحيد الذي حققه منتخب الإمارات، بهدف وحيد عام 2019، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، في ربع نهائي كأس آسيا في الإمارات.

ويتطلع المنتخب الإماراتي إلى تحقيق الفوز في المواجهة السابعة بين المنتخبين، ليضرب موعدا مع بيرو في الملحق العالمي في العاصمة القطرية بعد 6 أيام للحصول على مقعد في نهائيات قطر، ليكون خامس منتخب عربي في العرس العالمي بعد قطر المضيف، ومنتخبات تونس والمغرب والسعودية.

ضربة موجعة لأستراليا

تأكد غياب نجم منتخب أستراليا، توم روغيتش عن التشكيلة التي ستواجه الإمارات في الملحق الآسيوي، حيث أكد لاعب الوسط الذي قدم موسما مميزا مع بطل اسكتلندا سيلتيك، وفي تصريح صحفي، أنه سيغيب لأسباب شخصية، في الوقت الذي عبر فيه غراهام أرنولد، مدرب أستراليا، عن أن غياب اللاعب كان أمرا مؤسفا، خصوصا وأن روغيتش خاض 50 مباراة في الموسم الحالي، سجل فيها 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

المصدر / وكالات