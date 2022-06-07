فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رمضان شلّح.. رجل الوطن

"فلسطين أون لاين" تنشر تفاصيل تقرير لجنة تحقيق أممية دانت الاحتلال الإسرائيلي

كتائب القسام تنشر صوراً عسكرية لأحد قادتها الميدانيين

ضمن مباريات ملحق مونديال قطر.. أستراليا تواجه الإمارات الليلة

البنك الدولي يكشف خسائر الأردن من أوجه القصور في النقل العام

رحبت بتقرير أممي.. حماس: يجب محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم

الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح تستنكر اعتداء أمن السلطة على أحد كوادرها

تفاصيل مقتل شاب في مدينة جنين

الجرمق: مستوطنون يعتدون بالجنازير والسكاكين على عائلة فلسطينية بالخضيرة

واشنطن.. حملة تطالب "باي بال" بتقديم خدماتها للفلسطينيين ووقفها بالمستوطنات

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

ضمن مباريات ملحق مونديال قطر.. أستراليا تواجه الإمارات الليلة

07 يونيو 2022 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

يواجه المنتخب الإماراتي نظيره الأسترالي، الثلاثاء، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، في تصفيات كأس العالم قطر 2022، والذي تستقبله العاصمة القطرية الدوحة.

وضمن منتخب الإمارات، المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية لمونديال قطر، عقب فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف بالجولة الأخيرة، فيما احتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث في المجموعة الثانية، برصيد 15 نقطة، بعد السعودية واليابان.

التاريخ لمصلحة الكانغارو

تواجه المنتخبان 6 مرات سابقة، ما بين لقاءات ودية ورسمية، وفاز المنتخب الأسترالي بـ3 مباريات، وتعادلا في مباراتين، وفاز المنتخب الإماراتي في مناسبة واحدة، حسب الموقع الرسمي لاتحاد إحصائيي كرة القدم.

وحسب الموقع ذاته، فإن أول مواجهتين جمعتا المنتخبين كانتا بالإطار الودي في 2011 و2014، وانتهتا بنتيجة واحدة وهي التعادل دون أهداف، ثم فازت أستراليا، في 3 مواجهات متتالية الأولى في 2015، بنصف نهائي بطولة كأس آسيا (2-0)، ومن ثم 1-0 في 2016، على ملعب محمد بن زايد في الجولة الثانية للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وكررت فوزها بلقاء الإياب في 2017، ولكن بنتيجة 2-0، فيما جاء الفوز الوحيد الذي حققه منتخب الإمارات، بهدف وحيد عام 2019، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، في ربع نهائي كأس آسيا في الإمارات.

ويتطلع المنتخب الإماراتي إلى تحقيق الفوز في المواجهة السابعة بين المنتخبين، ليضرب موعدا مع بيرو في الملحق العالمي في العاصمة القطرية بعد 6 أيام للحصول على مقعد في نهائيات قطر، ليكون خامس منتخب عربي في العرس العالمي بعد قطر المضيف، ومنتخبات تونس والمغرب والسعودية.

ضربة موجعة لأستراليا

تأكد غياب نجم منتخب أستراليا، توم روغيتش عن التشكيلة التي ستواجه الإمارات في الملحق الآسيوي، حيث أكد لاعب الوسط الذي قدم موسما مميزا مع بطل اسكتلندا سيلتيك، وفي تصريح صحفي، أنه سيغيب لأسباب شخصية، في الوقت الذي عبر فيه غراهام أرنولد، مدرب أستراليا، عن أن غياب اللاعب كان أمرا مؤسفا، خصوصا وأن روغيتش خاض 50 مباراة في الموسم الحالي، سجل فيها 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

 

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الإمارات #أستراليا #مونديال قطر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة