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رحبت بتقرير أممي.. حماس: يجب محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم

07 يونيو 2022 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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هدم منزل فلسطيني في حي ياصول القدس المحتلة (صورة أرشيفية)

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المشكّلة من قبل مجلس حقوق الإنسان الذي يرصد معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن التقرير يشكّل دعوة متجدّدة لإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل فلسطين أون لاين: نرحب في هذا التقرير الذي رصد ووثّق حجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الهدم الممنهجة للمنازل، والتهجير القسري، وعنف وإرهاب المستوطنين، إضافة إلى الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن التقرير يُشكّل إضافةً جديدة ومهمّة في توثيق جرائم الاحتلال، ودعوة متكرّرة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرّك الفاعل لإنصاف الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل الأعراف والمواثيق الدولية. 

المصدر / فلسطين اون لاين
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