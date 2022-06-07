الجرمق: مستوطنون يعتدون بالجنازير والسكاكين على عائلة فلسطينية بالخضيرة

اعتدت مجموعة من المستوطنين مساء أمس الإثنين على عائلة من جت المثلث بالجنازير والسكاكين، أثناء تواجدها على شاطئ "أولجا" بالخضيرة، ما تسبب بإصابة العائلة بكدمات وكسور.

وقال محمد نصر من جت المثلث وأحد أفراد العائلة التي تعرضت للاعتداء أمس من المستوطنين في حديثٍ لـ الجرمق: "ذهبنا للاستجمام أنا ووالدي ووالدتي وأخواتي وعائلة عمي، كنا على شاطئ أولجا، ذهبنا وجلسنا وفي تمام الساعة الـ 9:15 مساءً تقدم نحونا مجموعة من المستوطنين المتطرفين وقاموا بمحاصرتنا من جميع الجهات".

وتابع، "بدأوا يتصرفون بشكل استفزازي ويقتربون منا، وبعد ذلك تقدموا نحوي وسألوا عني، وبدأوا يسألون عنا ومن أين نحن، سأله عمي من أنت، فشتم المستوطن المتطرف الذات الإلهية، بعد ذلك حاولنا الانسحاب من المكان، فبدأ يتقدم المستوطن نحوي، وأصبحت المسافة بيني وبينه صفر".

وأضاف، "والدي وضع يديه بيني وبين المستوطن الذي يكاد يلامسني، وفي تلك اللحظة أفلتوا الكلب الذي معهم على النساء المتواجدات معنا، وجاء مستوطن من خلف والدي وضربه بجنزير على ظهره تسبب له بألم كبير، كان هناك أكثر من 15 مستوطن".

وأردف، "توجهت لحماية والدي فعاد وضرب والدي وجاءت الضربة بيدي، يوجد كاميرات في المكان وكل الحدث تم رصده، كان هناك شرطة في المكان يجلسون في السيارة، لم يتحركوا ولم يبدوا أي ردة فعل رغم أن الحدث كان أمامهم".

وأشار نصر إلى أنه أثناء تلقيه العلاج داخل سيارة الإسعاف مر إسرائيلي عنه، وسأل عن إذا ما كان الشخص الذي تم الاعتداء عليه، مضيفًا، "عندما علم أن من جرى الاعتداء عليه هو عربي قال إنه يستحق ذلك، وبدأوا بشتم النساء".

وتابع لـ الجرمق، "توجهنا إلى الشرطة وقالوا لنا إن هؤلاء المستوطنين قد يكون لديهم مشاكل برأسهم، لو كانت الضحية إسرائيلية لقاموا بإغلاق الخضيرة كلها حتى يمسكوا بالعربي".

المصدر / فلسطين اون لاين