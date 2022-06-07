174 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ صباح اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بعد تأمين الحماية لهم من قبل شرطة الاحتلال.

وأفادت شبكة القسطل المقدسية، بأن شرطة الاحتلال سمحت لـ 174 مستوطناً باقتحام الأقصى على شكل مجموعاتٍ متتالية، وأداء الصلوات والطقوس التلمودية فيه.

ومن جهةٍ أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل زين بدران (13 عاماً)، وهو في طريق العودة من مدرسته إلى منزله في بلدة سلوان، وفقاً لمركز معلومات وادي حلوة.

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال لاحقت الطفل بدران في حي عين اللوزة، واعتدت عليه ومزقت ملابسه، من ثمّ اعتقلته وهو يحمل حقيبته المدرسية، وخلال ذلك، أطلقت القنابل بشكلٍ عشوائي في المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً عقب اقتحامها حي سويح في بلدة سلوان.

يُشار إلى أن شرطة ومخابرات الاحتلال نفّذت اعتقالات واسعة في القدس خلال شهر أيار الماضي، حيث وثّقت "القسطل" اعتقال أكثر من 300 شاب فلسطيني من العاصمة وضواحيها، من بينهم فتيات ونساء وأطفال.

وبحسب المحامين، فإن معظم الذين اعتُقلوا تعرّضوا للضرب على يد قوات الاحتلال سواء خلال عملية الاعتقال أو داخل مراكز التحقيق “الإسرائيلية”.

المصدر / فلسطين أون لاين