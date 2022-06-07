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لبنان.. حماس تواصل حملتها الإغاثية والخدماتية في المخيمات الفلسطينية

07 يونيو 2022 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
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جانب من حملة حماس الإغاثية في المخيمات الفلسطينية بلبنان "حماس حدّك"

استكملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، حملة "حماس حدّك (بجانبك)"، التي أطلقتها في ذكرى انطلاقتها الرابعة والثلاثين.

وقال مسؤول اللجان والروابط بالعمل الجماهيري في "حماس"، فضل طه، إن "الحركة باشرت، بتنفيذ مشروع إضافي، استهدفت من خلاله إنارة مقرات اللجان والروابط الأهلية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان من شماله إلى جنوبه".

وأضاف طه أن "مشروع إنارة الروابط يأتي استكمالاً لمشروع الإنارة الذي استهدف ما يزيد عن ألف و200 عائلة فلسطينية في لبنان".

وأشار إلى أن "الحملة تأتي في سياق رؤية حماس لتبنّي هموم اللّاجئين، وإسنادًا لدورهم الوطني في القضيّة الفلسطينية على مدار عقود من الزمن".

وأكد أن "من حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الحصول على حقوقهم المدنية والإنسانية لحين العودة إلى فلسطين".

وبيّن أن "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان تستدعي وقوف جميع القوى والفصائل الفلسطينية لتحمّل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ولذلك أطلقة الحركة حملة (حماس حدّك - يد تقاوم ويد تغيث)".

وشدد طه على أن "مشروع الإنارة يهدف إلى التخفيف من ثِقَل الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها المخيمات الفلسطينية بلبنان، والتي كان آخرها وأبرزها ارتفاع فاتورة اشتراك الكهرباء بسبب الارتفاع الكبير في سعر المحروقات بالتزامن مع تواصل انهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي".

 يُذكر حملة مساعدات إغاثية أطلقتها الحركة بالتزامن للتخفيف من آثار الوضع الاقتصادي الصعب على اللاجئين الفلسطينيين.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً، ومناطق سكنية أخرى في البلاد.

المصدر / قدس برس
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