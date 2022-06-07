"القسام" تزف قائدًا ميدانيًا قضى غرقًا شمال غزة

أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، وفاة القائد الميداني في صفوفها بهاء أبو طبق، غرقًا في بحر شمال قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام" في بيان تلقته "قدس برس"، إنها "تزف القائد الميداني بهاء أكرم حسين أبو طبق - 35 عامًا - من مسجد حسن العيلة بمعسكر جباليا شمالي القطاع"

وأضاف البيان أن "إصابة سابقة التي تعرض لها أبو طبق خلال مسيرته الجهادية، أدت إلى تشنجات خلال وجوده في البحر، مما أدى إلى وفاته غرقًا، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله".

المصدر / فلسطين أون لاين