وظائف شاغرة في سلطة المياه الفلسطينية

حصلت سلطة المياه الفلسطينية على منحة من البنك الدولي لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للصرف الصحي لدعم تشغيل وصيانة محطة معالجه المياه العادمة لشمال غزه ومرافقها، وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة من أجل تعيين "عمال مهرة/ مساعد مشغل" عدد 4.

لذا، تعلن سلطة المياه الفلسطينية، وحدة إدارة المشاريع / غزه عن حاجتها للوظيفة المذكورة وذلك للعمل ضمن طاقم (محطة معالجة الصرف الصحي ومحطة الضخ المركزيه) شمال قطاع غزة، وذلك حسب الشروط المبينه ادناه:

المهام الوظيفية الرئيسة:

- نقل المواد إلى موقع العمل والتأكد من إعداد جميع الأدوات والآلات والمعدات الأخرى بأمان.

- المساعدة في إجراءات التركيبات الكهربائية والسباكة المختلفة.

- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية في الموقع.

- إزالة المواد الخطرة من المواقع.

- المشاركة في أداء المهام الخاصة بصيانة المنشئات المدنية في مواقع مختلفة.

- المساعدة في تحضير المواد للتشغيل الآلي و / أو التجميع.

- تنظيف المواقع، ووضع دعامات لدعم جوانب الحفريات، وإقامة السقالات، وتنظيف الأنقاض والحطام وغيرها من النفايات، والآلات، والأدوات، والمعدات.

- الاستعداد التام للبدء في عمل الشفت في الوقت المحدد.

- التأكد من ترك منطقة العمل نظيفة، وأن جميع المعدات والأدوات مخزنة بأمان وحمايتها من التلف.

متطلبات الوظيفة:

- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (توجيهي).

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو محطات تحلية مياه البحر أو محطات الضخ والصرف الصحي الكبيرة في أعمال لصيانة والتشغيل.

- الحد الأدنى من المعرفة للتعامل مع برامج التشغيل والمعدات الكهروميكانيكية في منشئات محطات المعالجة أو محطات تحلية مياه البحر أو محطات الضخ والصرف الصحي الكبيرة.

- معرفة جيدة بأجهزة التحكم والأجهزة الكهربائية.

- إجادة متوسطة للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- المعرفة بالتعامل مع أجهزة الكمبيوتر (برامج مايكروسوفت أوفيس على مستوى متوسط).

- المشاركة في المناوبة الليلية كمساعد مشغل لنظام السكادا.

- يفضل ان يكون من سكان محافظة شمال غزه او محافظه غزة.

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليهم الشروط وللراغبين في التقدم لهذه الوظيفة تعبئة النموذج التالي:

https://forms.gle/uoHAmDj5CdT8qPTV9

- وإرسال المستندات التالية من خلال البريد الالكتروني [email protected] في موعد اقصاه يوم الإثنين الموافق 14/06/2022 قبل الساعة 15:00 عصرا.

- المستندات المطلوبة:

صورة عن إثبات الشخصية الهوية أو جواز السفر.

السيرة الذاتية " CV".

صورة عن شهادات الخبرة والدورات التدريبية (إن توفرت).

- علماً أنه لن يتم استقبال أي طلب غير مستوف للشروط ومستكمل للبيانات.

- الدوام الرسمي: جميع ايام الاسبوع ما عدا الجمعة من الساعة 7 صباحا وحتى الرابعة عصرا.

- نوع الوظيفة: دوام كامل نوع التعاقد: سنة قابل للتجديد بداية العمل: 01/08/2022