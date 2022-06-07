"حماس": استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة "جريمة" لا تخدم إلا الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشدة الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة، والتي كان آخرها الليلة الماضية في رام الله، وطالت عددًا من المواطنين، بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشي يتنافى مع أخلاقيات شعبنا المناضل.

وقالت حركة "حماس"، في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، إنّ واجب السلطة في ظلّ الواقع المؤلم الذي يحاول الاحتلال فرضه في أرضنا، هو حماية شعبنا، وتحصينه أمام جرائم المحتل، لا إضعافه وكشف ظهره عبر سياسة الملاحقة والتضييق والاعتقالات الظالمة والتنسيق الأمني، الذي يخدم مصالح الاحتلال، ولا يساهم في وحدة الصف الوطني.

وأكدت أنّ السلطة مطالبة اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، برفع يد أجهزتها الأمنية الغليظة عن أبناء شعبنا، والمشاركة الحقيقية في معركة الدفاع عن مقدساتنا وحقوق شعبنا الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين