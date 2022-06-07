فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الآنسة فستق".. قطار يطوف المسجد الأقصى بالأطفال

"حماس": اعتداء المستوطنين على كنيسة "الروح القدس" جريمة تعكس روح الكراهية والحقد

لبنان.. حماس تواصل حملتها الإغاثية والخدماتية في المخيمات الفلسطينية

"القسام" تزف قائدًا ميدانيًا قضى غرقًا شمال غزة

مستوطنون يعتدون على كنيسة "الروح القدس" في القدس

"الصحة" تعفي كبار السن من رسوم التأمين الصحي

وقفة احتجاجية لنواب التشريعي المقطوعة رواتبهم في الضفة الغربية

وظائف شاغرة في سلطة المياه الفلسطينية

حسين الشيخ.. من منبوذ ومُلاحق في عهد "عرفات" إلى مُرشّح لخلافة "عباس"

الإعلان عن نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"حماس": استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة "جريمة" لا تخدم إلا الاحتلال

07 يونيو 2022 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
...
عناصر من أمن السلطة يعتقلون أحد المواطنين (أرشيف)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشدة الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة، والتي كان آخرها الليلة الماضية في رام الله، وطالت عددًا من المواطنين، بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشي يتنافى مع أخلاقيات شعبنا المناضل.

وقالت حركة "حماس"، في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، إنّ واجب السلطة في ظلّ الواقع المؤلم الذي يحاول الاحتلال فرضه في أرضنا، هو حماية شعبنا، وتحصينه أمام جرائم المحتل، لا إضعافه وكشف ظهره عبر سياسة الملاحقة والتضييق والاعتقالات الظالمة والتنسيق الأمني، الذي يخدم مصالح الاحتلال، ولا يساهم في وحدة الصف الوطني.

وأكدت أنّ السلطة مطالبة اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، برفع يد أجهزتها الأمنية الغليظة عن أبناء شعبنا، والمشاركة الحقيقية في معركة الدفاع عن مقدساتنا وحقوق شعبنا الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#حماس #أمن السلطة #الاحتلال #الضفة #اعتقالات سياسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة