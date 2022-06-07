"فتح" تحصد صفر مقعد في انتخابات نقابة العاملين بالجامعة الأمريكية في جنين

فازت قائمة المستقلين، اليوم الثلاثاء، بانتخابات نقابة العاملين في الجامعة الأمريكية في جنين.

وبينت مصادر صحفية أن القائمة اكتسحت الانتخابات على حساب قائمة حركة فتح، والتي لم تحصل على أي مقعد.

وحققت الكتلة الإسلامية، الشهر الماضي، فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت هذا العام، حصدت حينها كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية 5068 صوتًا، مقابل 3379 صوتًا لصالح الشبيبة.

كما خسرت حركة فتح انتخابات نقابة الأطباء، أمام تحالف الإسلاميين واليسار والمستقلين الذي فاز في 6 فروع من أصل 8 أجريت فيها الانتخابات.

وخلال مايو أيضا، حققت قائمة القدس المشكلة من تحالف حماس والجهاد والإسلامي والجبهة الشعبية في انتخابات نقابة صيادلة فلسطين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين